دستگیری ۳ سوداگر مرگ در اردبیل

به گزارش ایلنا، سرهنگ کمال نوجوان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند ۳ سوداگر مرگ را در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه سوداگران مرگ در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشتند؛ افزود: از سوداگران مرگ یک کیلو و ۹۷۰ گرم شیشه کشف و ۲ دستگاه سواری پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ مورد استفاده آنها توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: سوداگران مرگ با تهیه محموله شیشه از یکی از استان های مرکزی کشور قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشتند؛ که با اقدام به موقع پلیس ، به محض ورودشان به حوزه استحفاظی انتظامی استان اردبیل، ناکام ماندند.

سرهنگ نوجوان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.

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