به گزارش ایلنا، منطقه جنگلی فندقلو میزبان مانور آموزشی اطفای حریق بود. این عملیات با هدف سنجش تجهیزات و هماهنگی بین‌بخشی در شرایط بحرانی، با حضور جمعی از مدیران ارشد استان و شهرستان و استقرار بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو مهار حریق با موفقیت اجرا گردید.

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