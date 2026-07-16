برگزاری مانور گسترده اطفای حریق در جنگلهای فندقلو با حضور مقامات استان و شهرستان
با هدف ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی بینبخشی در مواجهه با بحران، مانور آموزشی اطفای حریق در منطقه جنگلی فندقلو با استقرار بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو و حضور مدیران ارشد استان اردبیل و شهرستان نمین برگزار شد.
به گزارش ایلنا، منطقه جنگلی فندقلو میزبان مانور آموزشی اطفای حریق بود. این عملیات با هدف سنجش تجهیزات و هماهنگی بینبخشی در شرایط بحرانی، با حضور جمعی از مدیران ارشد استان و شهرستان و استقرار بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو مهار حریق با موفقیت اجرا گردید.