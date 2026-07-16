به گزارش ایلنا، نشست مجمع عمومی و انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران متحرک استان اردبیل با حضور رضا بیات، مدیرکل دفتر تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری سازمان امور عشایر ایران برگزار شد.

این انتخابات با حضور علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک استان، مدیران عامل شرکت‌های تعاونی عشایری استان و اعضای اتحادیه انجام شد.

در این مجمع، اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرس اتحادیه دامداران متحرک استان اردبیل با رأی مستقیم مدیران عامل شرکت‌های تعاونی عشایری استان اردبیل انتخاب شدند.

بر اساس نتایج این انتخابات، خلیل سلامتی، داریوش سروی و بهروز مهماندار به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و عسگر جهانگیرزاده به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین توحید علیپور به عنوان بازرس و سیفعلی سعدی به عنوان بازرس علی‌البدل این اتحادیه معرفی شدند.

همچنین در این مراسم، از زهرا محمدی، رئیس پیشین اداره تعاونی‌ها و نظام بهره‌برداری اداره کل امور عشایر استان اردبیل، به پاس سال‌ها خدمات و زحمات ارزشمند در حوزه تعاونی‌های عشایری تجلیل شد.

اعضای جدید هیئت‌مدیره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر تقویت فعالیت‌های تعاونی‌های عشایری و حمایت از جامعه دامداران متحرک استان را دنبال خواهند کرد.

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