به گزارش ایلنا، معرفت خدابنده با اعلام این خبر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته مجموع مصرف گاز طبیعی در استان اردبیل به ۸ میلیون و ۶۴۳ هزار مترمکعب رسید که از این میزان، ۷۱ درصد به مصرف نیروگاه گازی اردبیل اختصاص داشته و ۲۹ درصد باقی‌مانده نیز توسط مشترکان در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مصرف شده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی، از شهروندان و مشترکان گاز طبیعی خواست پیش از آغاز فصل سرد سال، نسبت به سرویس دوره‌ای وسایل و تجهیزات گازسوز، بررسی سلامت دودکش‌ها و انجام تعمیرات لازم اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل همچنین به نقش مؤثر بهسازی موتورخانه‌ها در کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: اجرای عملیات بهینه‌سازی و تنظیم موتورخانه‌ها، علاوه بر افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی، موجب کاهش مصرف گاز، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پایداری شبکه گازرسانی در روزهای اوج مصرف خواهد شد.

خدابنده با قدردانی از همراهی مشترکان در رعایت الگوی مصرف، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همگانی و انجام اقدامات پیشگیرانه، زمستان امسال نیز گاز طبیعی به صورت پایدار و ایمن در اختیار تمامی مشترکان استان قرار گیرد.

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