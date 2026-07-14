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صدور آنی بیش از 6 هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل

صدور آنی بیش از 6 هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل
کد خبر : 1813070
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از صدور آنی شش هزار و 584 کارت هوشمند سوخت برای متقاضیان خبر داد و گفت: در راستای​ توسعه خدمات الکترونیک​ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرح​ صدور آنی کارت هوشمند سوخت ​در منطقه اردبیل با موفقیت به اجرا در آمده است.

به گزارش ایلنا،  میر داود سیدی مدیر منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرح  صدور آنی کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل از ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون با استقبال هموطنان مواجه بوده است.

مدیر منطقه اردبیل ادامه داد:بر اساس این طرح، تاکنون بالغ بر  شش هزار و 584 کارت هوشمند سوخت  برای متقاضیان صادر شده است.

میر داود سیدی افزود: بر اساس این طرح،  هم استانی های عزیز می‌توانند بعد از ثبت نام در  سامانه  FCS.NIOPDC.IR   و انتخاب گزینه تحویل فوری،  به  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه  اردبیل " ناحیه مرکزی"  مراجعه و نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام و از مزایای این طرح کارآمد بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در راستای  تسهیل امور  و کاهش مراجعات حضوری و پیگیری‌های مکرر اجرا شده  و با استفاده از این سامانه زمان انتظار و ترددهای لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت کاهش می‌یابد.

گفتنی است: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، طرح مربوطه از هفته آینده در شهرستان پارس آباد آماده بهره برداری بوده و بزودی در سایر شهرستان های استان نیز راه اندازی خواهد شد.

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