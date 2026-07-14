صدور آنی بیش از 6 هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل

به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل از ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون با استقبال هموطنان مواجه بوده است.

مدیر منطقه اردبیل ادامه داد:بر اساس این طرح، تاکنون بالغ بر شش هزار و 584 کارت هوشمند سوخت برای متقاضیان صادر شده است.

میر داود سیدی افزود: بر اساس این طرح، هم استانی های عزیز می‌توانند بعد از ثبت نام در سامانه FCS.NIOPDC.IR و انتخاب گزینه تحویل فوری، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل " ناحیه مرکزی" مراجعه و نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام و از مزایای این طرح کارآمد بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در راستای تسهیل امور و کاهش مراجعات حضوری و پیگیری‌های مکرر اجرا شده و با استفاده از این سامانه زمان انتظار و ترددهای لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت کاهش می‌یابد.

گفتنی است: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، طرح مربوطه از هفته آینده در شهرستان پارس آباد آماده بهره برداری بوده و بزودی در سایر شهرستان های استان نیز راه اندازی خواهد شد.

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