صدور آنی بیش از 6 هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل از صدور آنی شش هزار و 584 کارت هوشمند سوخت برای متقاضیان خبر داد و گفت: در راستای توسعه خدمات الکترونیک شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل با موفقیت به اجرا در آمده است.
به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیک شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت در منطقه اردبیل از ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون با استقبال هموطنان مواجه بوده است.
مدیر منطقه اردبیل ادامه داد:بر اساس این طرح، تاکنون بالغ بر شش هزار و 584 کارت هوشمند سوخت برای متقاضیان صادر شده است.
میر داود سیدی افزود: بر اساس این طرح، هم استانی های عزیز میتوانند بعد از ثبت نام در سامانه FCS.NIOPDC.IR و انتخاب گزینه تحویل فوری، به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل " ناحیه مرکزی" مراجعه و نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام و از مزایای این طرح کارآمد بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: این طرح در راستای تسهیل امور و کاهش مراجعات حضوری و پیگیریهای مکرر اجرا شده و با استفاده از این سامانه زمان انتظار و ترددهای لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت کاهش مییابد.
گفتنی است: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، طرح مربوطه از هفته آینده در شهرستان پارس آباد آماده بهره برداری بوده و بزودی در سایر شهرستان های استان نیز راه اندازی خواهد شد.