تبدیل آرای تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در اردبیل فراهم شد
شهردار اردبیل گفت: در راستای اجرای مصوبه اخیر وزارت کشور، زمینه تبدیل آرای قطعی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا، محمود صفری با اشاره به برگزاری نشستی با معاون قضائی رئیسکل دادگستری و معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به مجوز صادره از سوی وزارت کشور اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه مذکور، با هماهنگی معاونت محترم امور عمرانی استانداری و شورای اسلامی شهر اردبیل، امکان تبدیل رای قطعی تخریب به جریمه نقدی برای ساختمانهایی که در محدوده شهری بوده و اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی را رعایت کرده و استحکام بنای آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، فراهم شدهاست.
وی با بیان اینکه این طرح شامل مواردی نظیر تجاوز به معابر عمومی و تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز نمیشود، تصریح کرد: مالکان محترم میتوانند با مراجعه به شهرداریهای مناطق پنجگانه، درخواست خود را ثبت کنند؛ در راستای تسهیل شرایط، پرداخت عوارض و جرایم به صورت ۴۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط تا پایان سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
در ادامه این روند، خدادادی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل، با تأکید بر ضرورت حل مشکلات دیرینه پروندههای ساختمانی، گفت: در استان اردبیل بیش از ۵ هزار پرونده از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که حکم تخریب قطعی برای آنها صادر شده، اما به دلایل مختلف قابلیت اجرا نیافتهاند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای امنیت ملی برای ساماندهی این وضعیت، افزود: با توجه به اینکه این حجم از پروندههای اجرانشده، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی برای شهروندان، چالشهایی را نیز در مدیریت شهری ایجاد کرده بود، این موضوع در مراجع ذیربط مورد بررسی دقیق قرار گرفت.