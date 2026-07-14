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استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات تامین اجتماعی برای گردشگران در سرعین

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات تامین اجتماعی برای گردشگران در سرعین
کد خبر : 1812952
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مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان اردبیل گفت: بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات، توسعه خدمات غیرحضوری و افزایش رضایتمندی مراجعان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، جلال کریم‌نیا  با حضور در شعبه سرعین به مناسبت هفته تامین اجتماعی خدمت در سازمان تأمین‌اجتماعی را امانتی بزرگ و مسئولیتی ارزشمند در قبال مردم دانست و اظهار کرد: سرمایه اصلی این سازمان، اعتماد مردم و تلاش کارکنان متعهد آن است و تکریم مراجعان، پاسخگویی مناسب، رعایت حقوق شرکای اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب باید همواره در اولویت فعالیت واحدهای اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان سرعین افزود: سرعین به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری شمال‌غرب کشور و مقصد میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی، از ویژگی‌های خاص اقتصادی و اشتغال برخوردار است و فعالیت گسترده واحدهای خدماتی، گردشگری، اقامتی و آب‌درمانی، موجب حضور تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی و فعالان حوزه خدمات در این شهرستان شده است. از این‌رو، ارائه خدمات سریع، دقیق و باکیفیت به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان اردبیل با تأکید بر حمایت سازمان از تولید، اشتغال و کارفرمایان قانون‌مدار خاطرنشان کرد: تأمین‌اجتماعی همواره تلاش می‌کند با تعامل سازنده با شرکای اجتماعی، ضمن صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و کارگران، زمینه تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم کند.

در جریان این بازدید، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان ضمن بررسی روند ارائه خدمات، از بخش‌های مختلف شعبه بازدید و در گفت‌وگو با کارکنان، مسائل، پیشنهادها و نیازهای آنان را مورد بررسی قرار داد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات، توسعه خدمات غیرحضوری و افزایش رضایتمندی مراجعان تأکید کرد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان اردبیل همچنین در این سفر در دیدار با فرماندار شهرستان سرعین ضمن قدردانی از نگاه حمایتی نسبت به جامعه کار و تولید، گزارشی از وضعیت خدمات بیمه‌ای در شهرستان، اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از کارفرمایان و برنامه‌های سازمان برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه کرد.

کریم‌نیا با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تأمین‌اجتماعی خود را شریک تولید و اشتغال می‌داند و همواره تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ضمن حمایت از کارفرمایان قانون‌مدار، زمینه حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم کند.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکای اجتماعی، نقش مهمی در رفع مشکلات کارگاه‌ها، حفظ منابع بین‌نسلی سازمان و توسعه خدمات بیمه‌ای دارد و تأمین‌اجتماعی آمادگی دارد مسائل مطرح‌شده را در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت پیگیری کند.

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