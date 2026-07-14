به گزارش ایلنا، جلال کریم‌نیا با حضور در شعبه سرعین به مناسبت هفته تامین اجتماعی خدمت در سازمان تأمین‌اجتماعی را امانتی بزرگ و مسئولیتی ارزشمند در قبال مردم دانست و اظهار کرد: سرمایه اصلی این سازمان، اعتماد مردم و تلاش کارکنان متعهد آن است و تکریم مراجعان، پاسخگویی مناسب، رعایت حقوق شرکای اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب باید همواره در اولویت فعالیت واحدهای اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان سرعین افزود: سرعین به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری شمال‌غرب کشور و مقصد میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی، از ویژگی‌های خاص اقتصادی و اشتغال برخوردار است و فعالیت گسترده واحدهای خدماتی، گردشگری، اقامتی و آب‌درمانی، موجب حضور تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی و فعالان حوزه خدمات در این شهرستان شده است. از این‌رو، ارائه خدمات سریع، دقیق و باکیفیت به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان اردبیل با تأکید بر حمایت سازمان از تولید، اشتغال و کارفرمایان قانون‌مدار خاطرنشان کرد: تأمین‌اجتماعی همواره تلاش می‌کند با تعامل سازنده با شرکای اجتماعی، ضمن صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و کارگران، زمینه تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم کند.

در جریان این بازدید، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان ضمن بررسی روند ارائه خدمات، از بخش‌های مختلف شعبه بازدید و در گفت‌وگو با کارکنان، مسائل، پیشنهادها و نیازهای آنان را مورد بررسی قرار داد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات، توسعه خدمات غیرحضوری و افزایش رضایتمندی مراجعان تأکید کرد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان اردبیل همچنین در این سفر در دیدار با فرماندار شهرستان سرعین ضمن قدردانی از نگاه حمایتی نسبت به جامعه کار و تولید، گزارشی از وضعیت خدمات بیمه‌ای در شهرستان، اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از کارفرمایان و برنامه‌های سازمان برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه کرد.

کریم‌نیا با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تأمین‌اجتماعی خود را شریک تولید و اشتغال می‌داند و همواره تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ضمن حمایت از کارفرمایان قانون‌مدار، زمینه حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم کند.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکای اجتماعی، نقش مهمی در رفع مشکلات کارگاه‌ها، حفظ منابع بین‌نسلی سازمان و توسعه خدمات بیمه‌ای دارد و تأمین‌اجتماعی آمادگی دارد مسائل مطرح‌شده را در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت پیگیری کند.

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