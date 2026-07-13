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برگزاری نشست راهبردی معاونت بهداشت دانشگاه جهت هم‌افزایی در اجرای برنامه پزشک خانواده در مشگین‌شهر

برگزاری نشست راهبردی معاونت بهداشت دانشگاه جهت هم‌افزایی در اجرای برنامه پزشک خانواده در مشگین‌شهر
کد خبر : 1812685
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در راستای پیگیری دقیق استقرار برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان مشگین‌شهر، نشست هماهنگی و بررسی راهکارهای اجرایی با حضور مدیران ارشد معاونت بهداشت برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، این جلسه با حضور دکتر سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر مهران آسایشی، معاون فنی مرکز بهداشت استان، مهندس عباس ندیری، مدیر شبکه و ارتقای سلامت، و جمعی از مدیران و رؤسای گروه‌های فنی معاونت بهداشت برگزار شد.

 در این نشست، مهندس عباس ندیری با ارائه گزارشی جامع از روند تحقق برنامه تا این مرحله، وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌رو را تبیین نمود. در ادامه، رؤسای گروه‌های فنی و مدیران حاضر، با نگاهی تخصصی، پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را جهت ارتقای کیفیت اجرا و تسهیل فرآیندهای عملیاتی در سطح شهرستان مطرح کردند.

 در بخش پایانی نشست، دکتر سعید صادقیه اهری ضمن تبیین دقیق مسیر پیش‌روی برنامه، بر نقش محوری گروه‌های فنی در اجرای موفق این طرح ملی تأکید کرد. وی با بیان انتظارات راهبردی از واحدهای فنی، بر لزوم دقت در اجرا، هم‌افزایی میان‌بخشی و تمرکز بر ارتقای سلامت جامعه از طریق نظام ارجاع درست، تأکید و نمود.

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