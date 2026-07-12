برگزاری نشست هماهنگی برنامههای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
جلسه هماندیشی و هماهنگی برنامههای پیشروی مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور دکتر ظاهر ادهم، سرپرست این مدیریت و کارشناسان حوزه فرهنگی برگزار و بر لزوم ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی تأکید شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با هدف بررسی و تدوین نقشه راه فعالیتهای فرهنگی برگزار شد، دکتر ظاهر ادهم ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان این حوزه، به اهمیت جایگاه برنامههای فرهنگی در پویایی فضای دانشگاه و ارتقای روحیه نشاط و مسئولیتپذیری در میان دانشگاهیان تأکید کرد.
سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به لزوم بهرهگیری از خلاقیت و نوآوری در برنامهها اظهار داشت: برنامههای فرهنگی ما باید ضمن ترویج ارزشهای اسلامی-ایرانی، پاسخگوی نیازها و دغدغههای فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان باشد.
در ادامه این جلسه، کارشناسان حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و چالشهای موجود در اجرای برنامهها پرداختند. همچنین هماهنگیهای لازم جهت تقویم اجرایی برنامههای آتی، از جمله رویدادهای ملی، مذهبی و برنامههای فوقبرنامه دانشجویی صورت گرفت.