خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سامانه اربعین راه‌اندازی شد

سامانه اربعین راه‌اندازی شد
کد خبر : 1812236
لینک کوتاه کپی شد.

سامانه «اربعین» (https://arbaeen.gov.ir/) با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی سکوها، شرکت‌ها و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند ویژه زائران اربعین حسینی راه‌اندازی شده است.

به گزارش ایلنا ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات: سامانه «اربعین» (https://arbaeen.gov.ir/) با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی سکوها، شرکت‌ها و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند ویژه زائران اربعین حسینی راه‌اندازی شده است.

بر این اساس، همه فعالان این حوزه می‌توانند خدمات و توانمندی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

این اقدام در راستای توسعه زیست‌بوم خدمات دیجیتال اربعین، ارتقای کیفیت و پایداری خدمات و تسهیل دسترسی زائران به خدمات هوشمند انجام شده است.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام، متقاضیان بر اساس شاخص‌های فنی، پایداری، مقیاس‌ پذیری و آمادگی عملیاتی ارزیابی می‌شوند و فهرست شرکت‌ها و سکوهای واجد شرایط برای استفاده زائران از طریق همین سامانه منتشر خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل