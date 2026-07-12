سامانه اربعین راهاندازی شد
سامانه «اربعین» (https://arbaeen.gov.ir/) با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی سکوها، شرکتها و مجموعههای ارائهدهنده خدمات هوشمند ویژه زائران اربعین حسینی راهاندازی شده است.
به گزارش ایلنا ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات: سامانه «اربعین» (https://arbaeen.gov.ir/) با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی سکوها، شرکتها و مجموعههای ارائهدهنده خدمات هوشمند ویژه زائران اربعین حسینی راهاندازی شده است.
بر این اساس، همه فعالان این حوزه میتوانند خدمات و توانمندیهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
این اقدام در راستای توسعه زیستبوم خدمات دیجیتال اربعین، ارتقای کیفیت و پایداری خدمات و تسهیل دسترسی زائران به خدمات هوشمند انجام شده است.
پس از پایان مهلت ثبتنام، متقاضیان بر اساس شاخصهای فنی، پایداری، مقیاس پذیری و آمادگی عملیاتی ارزیابی میشوند و فهرست شرکتها و سکوهای واجد شرایط برای استفاده زائران از طریق همین سامانه منتشر خواهد شد.