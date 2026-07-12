خیز سازمان منابع طبیعی برای «پیشگیری هوشمند»؛ تعامل با سازمان بازرسی کلید خورد

به گزارش ایلنا، در راستای حفاظت حداکثری از انفال و عرصه‌های ملی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیدار کرد..

محور اصلی این نشست، گذار از رویکردهای انفعالی به «پیشگیری فعال» در برابر تعرض به اراضی ملی بود.

طرفین با تأکید بر شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی، بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای ارتقای سلامت اداری و برخورد پیش‌دستانه با تخلفات در حوزه‌ی اراضی ملی توافق کردند.

به گفته ناظران، این هم‌افزایی می‌تواند گامی مهم در کاهش دعاوی حقوقی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور باشد.

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