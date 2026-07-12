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بیش از ۲۱۱ دستگاه اندازه‌گیری در شرکت گاز استان اردبیل کالیبره شد

بیش از ۲۱۱ دستگاه اندازه‌گیری در شرکت گاز استان اردبیل کالیبره شد
کد خبر : 1812210
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مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۱۱ دستگاه اندازه‌گیری با هدف افزایش دقت اندازه‌گیری، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و کاهش هدررفت گاز طبیعی، کالیبره شده است.

به گزارش ایلنا، معرفت خدابنده جلودار با اشاره به اجرای برنامه زمان‌بندی شده کالیبراسیون تجهیزات در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و جایگاه‌های CNG استان اظهار داشت: این عملیات به‌صورت مستمر و بر اساس استانداردهای فنی در حال انجام است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۱ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع تجهیزات کالیبره‌شده، ۱۲۵ دستگاه کنتور توربینی، ۸۶ دستگاه تصحیح‌کننده حجمی و ۱۱۰ ترانسمیتر فشار و دما مورد آزمون و کالیبراسیون قرار گرفته‌اند و اجرای این برنامه تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان اینکه کالیبراسیون ۲۴۰ دستگاه برای سال جاری پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد کنتورهای توربینی فعال استان دارای اعتبار کالیبراسیون هستند و تمامی تجهیزات اندازه‌گیری نیز به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی و کنترل قرار می‌گیرند.

خدابنده جلودار در پایان، کالیبراسیون تجهیزات را از عوامل مؤثر در افزایش دقت اندازه‌گیری، کاهش هدررفت گاز طبیعی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان عنوان کرد و بر استمرار این فرآیند بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

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