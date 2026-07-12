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تحویل ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اردبیل

تحویل ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اردبیل
کد خبر : 1812196
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از تحویل ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با تأمین ۷۷/۵میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرهاد سبحانی اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار اردبیل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش مجموعه استانداری و همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۳۲ دستگاه خودرو کمپرسی در راستای تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی تحویل شد.

وی افزود: برای تأمین این خودروها ۷۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

 

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