خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتخاب مجید محمد غریبانی به ریاست هیأت پزشکی ورزشی اردبیل

انتخاب مجید محمد غریبانی به ریاست هیأت پزشکی ورزشی اردبیل
کد خبر : 1812188
لینک کوتاه کپی شد.

کسب اکثریت قاطع آرای مجمع، دکتر مجید محمد غریبانی برای یک دوره چهار ساله سکان هدایت هیأت پزشکی ورزشی استان اردبیل را در دست گرفت.

به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی هیأت پزشکی ورزشی استان اردبیل در سالن کنفرانس رضازاده با حضور مقامات ورزشی استان و فدراسیون برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر غلامرضا نوروزی (رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی) و عوض نخست (مدیرکل ورزش و جوانان استان) برگزار گردید، دو نامزد اصلی ریاست هیأت، دکتر مجید محمد غریبانی و دکتر نرگس برمکی، برنامه‌های اجرایی خود را برای چهار سال آتی ارائه کردند.

غریبانی در ارائه برنامه‌های خود، بر ایجاد زیرساخت‌های تخصصی در شهرستان‌ها، راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه و تقویت تعاملات بین‌بخشی جهت ارتقای سلامت ورزشکاران تمرکز کرد. در نهایت، با برگزاری رأی‌گیری، دکتر غریبانی موفق شد با کسب ۱۲ رأی از ۱۶ رأی مأخوذه، چهار سال ریاست این هیأت را بر عهده بگیرد. همچنین در همین مجمع، آقای عسگر شیرینی با کسب آرای تمام اعضا (۱۶ از ۱۶)، به عنوان بازرس هیأت انتخاب شد.

انتهای پیام/
خبرنگار : فرشته رضازاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل