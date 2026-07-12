انتخاب مجید محمد غریبانی به ریاست هیأت پزشکی ورزشی اردبیل
کسب اکثریت قاطع آرای مجمع، دکتر مجید محمد غریبانی برای یک دوره چهار ساله سکان هدایت هیأت پزشکی ورزشی استان اردبیل را در دست گرفت.
به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی هیأت پزشکی ورزشی استان اردبیل در سالن کنفرانس رضازاده با حضور مقامات ورزشی استان و فدراسیون برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر غلامرضا نوروزی (رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی) و عوض نخست (مدیرکل ورزش و جوانان استان) برگزار گردید، دو نامزد اصلی ریاست هیأت، دکتر مجید محمد غریبانی و دکتر نرگس برمکی، برنامههای اجرایی خود را برای چهار سال آتی ارائه کردند.
غریبانی در ارائه برنامههای خود، بر ایجاد زیرساختهای تخصصی در شهرستانها، راهاندازی کلینیکهای ویژه و تقویت تعاملات بینبخشی جهت ارتقای سلامت ورزشکاران تمرکز کرد. در نهایت، با برگزاری رأیگیری، دکتر غریبانی موفق شد با کسب ۱۲ رأی از ۱۶ رأی مأخوذه، چهار سال ریاست این هیأت را بر عهده بگیرد. همچنین در همین مجمع، آقای عسگر شیرینی با کسب آرای تمام اعضا (۱۶ از ۱۶)، به عنوان بازرس هیأت انتخاب شد.