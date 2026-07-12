خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت اردبیل خبر داد؛

اختصاص مشوق های قانونی به واحدهای تولیدی شهرستان بیله سوار

اختصاص مشوق های قانونی به واحدهای تولیدی شهرستان بیله سوار
کد خبر : 1812070
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از پیگیری ویژه طرحهای نیمه تمام و اختصاص مشوق های قانونی به واحدهای تولیدی شهرستان بیله سوار خبر داد.

به گزارش ایلنا،  رامین صادقی در نشست با فرماندار شهرستان بیله سوار  از آمادگی کامل این اداره کل برای اعزام تیم های کارشناسی، پیگیری ویژه طرحهای نیمه تمام و اختصاص مشوق های قانونی به واحدهای تولیدی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ما خود را موظف میدانیم با نگاه ویژه به شهرستان های مرکزی و کمترتوسعه یافته، گام های عملی برای رونق اشتغال و تولید پایدار برداریم.

وی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی طی بازدید های نوبه ای برگزار می کند تا ضمن احصای دقیق مشکلات، راهکارهای اجرایی و زمانبندی شده برای هر واحد تولیدی ارائه شود.

فرماندار بیله سوار با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه این شهرستان در بخشهای کشاورزی، تبدیلی و صنعتی، خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی، بانک ها و نهادهای پشتیبان شد و گفت: حل مشکلات تأمین مواد اولیه، نقدینگی و بازار فروش، اولویت اصلی ماست و بدون همراهی فعال مجموعه صنعت و معدن، این مسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

دو طرف بر عزم جدی برای رفع موانع موجود، تسریع در فرآیندهای صدور مجوزها و ارائه حمایت های مؤثر به منظور پایداری و افزایش ظرفیت تولید در این منطقه تأکید کردند.

کفتنی است این نشست، گامی دیگر در راستای تحقق شعار سال و سیاست های دولت در حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل کسب وکارهای صنعتی در استان اردبیل ارزیابی می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل