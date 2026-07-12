اختصاص مشوق های قانونی به واحدهای تولیدی شهرستان بیله سوار

به گزارش ایلنا، رامین صادقی در نشست با فرماندار شهرستان بیله سوار از آمادگی کامل این اداره کل برای اعزام تیم های کارشناسی، پیگیری ویژه طرحهای نیمه تمام و اختصاص مشوق های قانونی به واحدهای تولیدی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ما خود را موظف میدانیم با نگاه ویژه به شهرستان های مرکزی و کمترتوسعه یافته، گام های عملی برای رونق اشتغال و تولید پایدار برداریم.

وی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی طی بازدید های نوبه ای برگزار می کند تا ضمن احصای دقیق مشکلات، راهکارهای اجرایی و زمانبندی شده برای هر واحد تولیدی ارائه شود.

فرماندار بیله سوار با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه این شهرستان در بخشهای کشاورزی، تبدیلی و صنعتی، خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی، بانک ها و نهادهای پشتیبان شد و گفت: حل مشکلات تأمین مواد اولیه، نقدینگی و بازار فروش، اولویت اصلی ماست و بدون همراهی فعال مجموعه صنعت و معدن، این مسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

دو طرف بر عزم جدی برای رفع موانع موجود، تسریع در فرآیندهای صدور مجوزها و ارائه حمایت های مؤثر به منظور پایداری و افزایش ظرفیت تولید در این منطقه تأکید کردند.

کفتنی است این نشست، گامی دیگر در راستای تحقق شعار سال و سیاست های دولت در حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل کسب وکارهای صنعتی در استان اردبیل ارزیابی می شود.

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