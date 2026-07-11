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موفقیت طرح پایش مصرف برق در اردبیل؛ کاهش نزدیک به یک مگاوات مصرف ادارات و بانک‌ها

موفقیت طرح پایش مصرف برق در اردبیل؛ کاهش نزدیک به یک مگاوات مصرف ادارات و بانک‌ها
کد خبر : 1811542
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اجرای طرح نظارت هوشمند بر الگوی مصرف در استان اردبیل، منجر به کاهش چشمگیر بار مصرفی در بخش اداری و بانکی شد. طبق اعلام شرکت توزیع برق استان، شناسایی و اعمال محدودیت بر مشترکان پرمصرف، موفقیت در کاهش نزدیک به یک مگاوات از مصرف برق ادارات را در پی داشته است.

به گزارش ایلنا، اجرای طرح نظارت و پایش مصرف برق در ادارات و سازمان‌های پرمصرف استان اردبیل، منجر به صرفه‌جویی چشمگیر در شبکه توزیع شده است. طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، از ابتدای خردادماه جاری با هدف مدیریت مصرف در دوره اوج بار تابستان، اکیپ‌های نظارتی به بررسی الگوی مصرف در ادارات و بانک‌ها پرداختند.

ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل، با اشاره به ضرورت عدالت در توزیع برق و جلوگیری از ناپایداری شبکه ناشی از مصرف غیرمتعارف، اعلام کرد که در مدت یک ماه گذشته، پایش بیش از ۸۰۰ مشترک اداری انجام شده است. وی افزود: «با شناسایی و اعمال محدودیت بر ۱۸۳ مشترک اداری و بانکی که از الگوی مصرف پیروی نکرده بودند، موفق شدیم نزدیک به یک مگاوات از مصرف برق ادارات کاهش ایجاد کنیم.»

عبدالهیان با تأکید بر اینکه این طرح با هدف تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی ادامه دارد، از همکاری دستگاه‌های اجرایی در اصلاح الگوی مصرف و فعال شدن محدودکننده‌های کنتور در ادارات خبر داد.

 

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