به گزارش ایلنا، اجرای طرح نظارت و پایش مصرف برق در ادارات و سازمان‌های پرمصرف استان اردبیل، منجر به صرفه‌جویی چشمگیر در شبکه توزیع شده است. طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، از ابتدای خردادماه جاری با هدف مدیریت مصرف در دوره اوج بار تابستان، اکیپ‌های نظارتی به بررسی الگوی مصرف در ادارات و بانک‌ها پرداختند.

ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل، با اشاره به ضرورت عدالت در توزیع برق و جلوگیری از ناپایداری شبکه ناشی از مصرف غیرمتعارف، اعلام کرد که در مدت یک ماه گذشته، پایش بیش از ۸۰۰ مشترک اداری انجام شده است. وی افزود: «با شناسایی و اعمال محدودیت بر ۱۸۳ مشترک اداری و بانکی که از الگوی مصرف پیروی نکرده بودند، موفق شدیم نزدیک به یک مگاوات از مصرف برق ادارات کاهش ایجاد کنیم.»

عبدالهیان با تأکید بر اینکه این طرح با هدف تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی ادامه دارد، از همکاری دستگاه‌های اجرایی در اصلاح الگوی مصرف و فعال شدن محدودکننده‌های کنتور در ادارات خبر داد.

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