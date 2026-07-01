عملکرد ۹۵ درصدی صندوق کارآفرینی امید در تبصره ۱۸/گام های موثر در راستای رشد شعب صندوق برداشته می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر شه حامد در آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل با اشاره به مأموریت‌های صندوق کارآفرینی امید در سال جدید اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید یکی از نهادهای اصلی متولی اشتغال در کشور است و به همین دلیل برای رشد و شکوفایی شعب صندوق برداشتن گام های موثر و محکم ضروری است.

عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید با اشاره به خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به اقشار جامعه و تسریع در جذب منابع و پرداخت تسهیلات گفت: ویژگی بارز صندوق کارآفرینی امید نظارت دقیق و پیگیری صفر تا صد تسهیلات پرداختی است تا اطمینان حاصل شود که منابع دقیقاً در مسیر ایجاد شغل صرف شده و از هرگونه انحراف تسهیلات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات تبصره 18 در سطح کشور بالغ بر 95 درصد عملکرد داشت که این مهم بسیار بیشتر از سایر بانکهای بزگر دولتی و خصوصی می باشد.

شه حامد با اشاره به آسیب جنگ تحمیلی اخیر بر کسب و کارها افزود: صندوق کارآفرینی امید همواره در کنار تسهیلات‌گیرندگان خود بوده و در شرایط سخت کنونی نیز تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حمایتی، زمینه تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی بیان کرد: مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی از جمله امهال تسهیلات، استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۵ و همچنین پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در دستور کار صندوق قرار گرفته است تا واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان بتوانند هرچه سریع‌تر فعالیت خود را از سر گرفته و به چرخه تولید کشور بازگردند.

عضو هیات مدیره صندوق بر پرداخت تسهیلات اشتغال بصورت غیرحضوری تأکید کرد و گفت: صندوق کارآفرینی امید با افتخار تسهیلات تبصره ۱۵ برای جنگ زدگان را کاملاً به صورت غیرحضوری پرداخت کرده است و امید داریم تا پایان سال جاری کل تسهیلات اشتغال را در سطح کشور به صورت غیرحضوری عملیاتی کنیم.

در ادامه محسن بتوئی مدیر امور استانها با اشاره به تقویت ساختار مدیریتی در صندوق کارآفرینی امید گفت: تغییرات و صدور احکام جدید مدیریتی در راستای تحقق اهداف راهبردی صندوق، ارتقاء عملکرد استانها و افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای صندوق در سراسر کشور صورت می پذیرد.

وی توجه به ظرفیت‌های بومی استان‌ها و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات به کارآفرینان و فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌های استانها در دوره جدید مدیریتی برشمرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مدیران توانمند، توسعه رویکردهای نوین مدیریتی، ارتقای سطح هماهنگی میان واحدهای ستادی و استانی و تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی و اشتغال‌زایی از عمده اهداف و برنامه هایی می باشد که در حال حاضر پیاده سازی و اجرا می شود.

در ادامه این مراسم با تقدیر از طهماسب فرهنگ مدیر پیشین اردبیل، جمشید مقدم پناه با سوابق مدیریتی در استان زنجان به عنوان سرپرست جدید صندوق استان اردبیل معرفی شد.

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