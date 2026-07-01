خلیلی:
همایش شیوههای تأمین مالی واحدهای اقتصادی برگزار میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: همایش شیوههای تأمین مالی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی تا پایان نیمه اول سال جاری برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز خلیلی در آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل اظهار کرد: براساس برنامه هفتم توسعه، بانکهای عامل موظف هستند تأمین مالی واحدهای اقتصادی را به شیوههای دیگری انجام دهند.
وی ضرورت آشنایی با این شیوههای تأمین مالی را یادآور شد و افزود: از سال آینده براساس بندهای برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی واحدهای اقتصادی از طریق بورس، بازار سرمایه و سایر روشهای تأمین به غیر از نقدینگی خواهد بود و باید فعالان اقتصادی هم در این راستا متقاعد شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به محدودیت اعتباری استانها در مقایسه با مرکز کشور، پیگیری و یکسانسازی تخصیص اعتبارات برای توسعه متوازن را ضروری دانست.
خلیلی به حمایتهای صندوق توسعه ملی در خصوص اختصاص تسهیلات برای مناطق کمبرخوردار اشاره کرد و از تزریق ۲۴۸میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته به حوزه تولید و خدمات در استان اردبیل خبر داد.
وی وظایف دولت در راستای حمایت از تولید را یادآور شد و گفت: ایجاد و توسعه زیرساختها، بهبود فرآیندهای کسبوکار و تأمین بخشی از منابع مالی بنگاههای اقتصادی از جمله تکالیف دولت برای رونق تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان با اشاره به حمایت های مالی صندوق کارآفرینی امید از طرحهای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب و مؤثر صندوق کارآفرینی امید در حمایت از اشتغال جوانان؛ کارآفرینان؛ تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهای روستایی قابل تقدیر است و امیدواریم در ادامه این روند بیش از پیش از طرحهای اقتصادی دانش بنیان حمایت مالی شود.