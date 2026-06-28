خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت تعیین تکلیف بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های اجرایی

ضرورت تعیین تکلیف بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های اجرایی
کد خبر : 1805543
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بر ضرورت تعیین تکلیف بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های اجرایی که در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، تاکید کرد.

به گزارش ایلنا،  جلیل جباری با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت بناهای تاریخی از وظایف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است، اظهار کرد: متاسفانه برخی از بناهای تاریخی ارزشمند که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند، از شرایط نگهداری مطلوب برخوردار نیستند و این موضوع می‌تواند به آسیب‌دیدگی و تخریب تدریجی این آثار منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از دستگاه‌های اجرایی خواست با حساسیت ویژه نسبت به حفاظت و نگهداری این آثار ارزشمند اقدام کرده و مسئولیت خود را در صیانت از میراث تاریخی کشور به‌درستی ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه براساس قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار از بناهای تاریخی موظف هستند از محل منابع و اعتبارات داخلی خود هزینه‌های مربوط به حفاظت، نگهداری و مرمت این آثار را تامین و پرداخت کنند، افزود: عمل به این تکلیف قانونی نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش و تخریب بناهای تاریخی و حفظ این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده دارد.

جلیل جباری همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند در زمینه ارائه خدمات کارشناسی، تهیه طرح‌های حفاظتی و مرمتی، نظارت فنی و اجرای عملیات حفاظت و مرمت، همکاری و مساعدت لازم را با دستگاه‌های بهره‌بردار داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در پایان بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای صیانت از آثار تاریخی استان تاکید کرد و ادامه داد: حفظ بناهای تاریخی، حفظ هویت، فرهنگ و اصالت این سرزمین است و تحقق این مهم نیازمند مشارکت، مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی همه دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی