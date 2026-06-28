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کشف ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال در اصلاندوز

کشف ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال در اصلاندوز
کد خبر : 1805469
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فرمانده انتظامی شهرستان "اصلاندوز" از کشف ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی محرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر نگهداری و راه اندازی دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال در  منزلی مسکونی در شهر "اصلاندوز"، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اصلاندوز با انجام تحقیقات میدانی و بررسی های تخصصی از صحت گزارش های دریافتی اطمینال حاصل و با هماهنگی مرجع قضایی و در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصلاندوز با اشاره به بازرسی های به عمل آمده از این منزل مسکونی گفت: در این بازرسی ۶ دستگاه تولید و استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۴ میلیارد ریال کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

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