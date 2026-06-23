برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای سوخت پاک در سطح استان اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل با تأکید بر نقش محوری دوگانهسوز کردن خودروها در مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا، از برنامهریزی این شرکت برای توسعه زیرساختهای سوخت پاک در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: توسعه جایگاههای سی ان جی و پشتیبانی فنی از خودروهای دوگانهسوز، گامی اساسی در جهت مدیریت مصرف فرآوردههای نفتی و حراست از سرمایههای ملی است.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای خانوار و آلودگی هوا، در راستای افزایش بهرهوری انرژی و کاهش اتلاف منابع برنامهریزی شده است.
مدیر منطقه اردبیل ادامه داد: این طرح که پیشتر برای خودروهای عمومی همچون تاکسیها و وانتها اجرا شده بود، اکنون به خودروهای شخصی نیز گسترش یافته است و با اجرای این طرح، خودروهای سواری شخصی با سال ساخت از 1394 به بعد، خودروهای مسافربر اینترنتی با سن کمتر از 20 سال، خودروهای وانت با سن کمتر از 15 سال و همچنین تمامی تاکسی های شهری برای تعویض مخازن، مشمول استفاده از طرح مربوطه می باشند.
وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز اجرای این طرح، تاکنون شش هزار و 76 خودرو در سطح منطقه دو گانه سوز شده و 97 دستگاه خودروی دیگر در صف تبدیل می باشند، افزود: تعداد 437 دستگاه تاکسی مسافربری نیز بدلیل فرسوده بودن مخازن، تعویض مخزن شده است.
گفتنی است: دوگانه سوز کردن خودرو یکی از راههای موثر در کاهش مصرف سوخت بنزین می باشد و در همین راستا متقاضیان مشمول این طرح می توانند با مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبتنام و دریافت نوبت از نزدیکترین کارگاه مجاز اقدام کنند.