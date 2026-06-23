به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: توسعه جایگاه‌های سی ان جی و پشتیبانی فنی از خودروهای دوگانه‌سوز، گامی اساسی در جهت مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی و حراست از سرمایه‌های ملی است.

وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار و آلودگی هوا، در راستای افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش اتلاف منابع برنامه‌ریزی شده است.

مدیر منطقه اردبیل ادامه داد: این طرح که پیش‌تر برای خودروهای عمومی همچون تاکسی‌ها و وانت‌ها اجرا شده بود، اکنون به خودروهای شخصی نیز گسترش یافته است و با اجرای این طرح، خودروهای سواری شخصی با سال ساخت از 1394 به بعد، خودروهای مسافربر اینترنتی با سن کمتر از 20 سال، خودروهای وانت با سن کمتر از 15 سال و همچنین تمامی تاکسی های شهری برای تعویض مخازن، مشمول استفاده از طرح مربوطه می باشند.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز اجرای این طرح، تاکنون شش هزار و 76 خودرو در سطح منطقه دو گانه سوز شده و 97 دستگاه خودروی دیگر در صف تبدیل می باشند، افزود: تعداد 437 دستگاه تاکسی مسافربری نیز بدلیل فرسوده بودن مخازن، تعویض مخزن شده است.

گفتنی است: دوگانه سوز کردن خودرو یکی از راه‌های موثر در کاهش مصرف سوخت بنزین می باشد و در همین راستا متقاضیان مشمول این طرح می توانند با مراجعه به سایت GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبت‌نام و دریافت نوبت از نزدیک‌ترین کارگاه مجاز اقدام کنند.

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