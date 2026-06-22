مدیرکل شیلات اردبیل:
پرورشدهندگان ماهی تمهیدات لازم برای خاموشی برق چاههای کشاورزی را اتخاذ کنند
مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به آغاز اجرای برنامه خاموشی برق چاههای کشاورزی از اول تیرماه، گفت: پرورشدهندگان ماهی تمهیدات لازم برای خاموشی برق چاههای کشاورزی را اتخاذ کنند.
به گزارش ایلنا، محمد اللهبخش با اشاره به آغاز اجرای برنامه خاموشی برق چاههای کشاورزی از اول تیرماه، اظهار کرد: پرورشدهندگان ماهی با آمادهسازی ژنراتورها، تأمین سوخت کافی و مدیریت برنامه غذادهی، از بروز خسارات احتمالی در مزارع آبزیپروری جلوگیری کنند.
اللهبخش با اشاره به اجرای برنامه زمانبندی خاموشی برق چاههای کشاورزی گفت: بر اساس برنامه اعلامشده، از اول تیرماه سال جاری برق چاههای کشاورزی استان همهروزه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ قطع خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی بهرهبرداران بخش آبزیپروری افزود: پرورشدهندگانی که برای تأمین آب مزارع خود از چاههای کشاورزی استفاده میکنند، باید نسبت به سرویس و بازبینی ژنراتورهای برق، تأمین و ذخیرهسازی سوخت کافی و برنامهریزی لازم برای مدیریت شرایط در ساعات خاموشی اقدام کنند.
مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: با توجه به وابستگی مزارع پرورش ماهی به تأمین مستمر آب و تجهیزات هوادهی، هرگونه اختلال در تأمین برق میتواند مخاطراتی را برای تولید ایجاد کند؛ از اینرو رعایت توصیههای فنی و پیشگیرانه ضروری است.
الله بخش همچنین از بهرهبرداران خواست برنامه غذادهی روزانه ماهیان را در اولویت قرار داده و از غذادهی بلافاصله قبل و بعد از خاموشی برق خودداری کنند تا از بروز تنش و مشکلات احتمالی ناشی از کاهش کیفیت آب جلوگیری شود.
وی در پایان تصریح کرد: پرورشدهندگان ماهی در صورت نیاز میتوانند از مشاوره و راهنمایی کارشناسان شیلات بهرهمند شوند تا با مدیریت مناسب شرایط، از بروز خسارات احتمالی در دوره اجرای خاموشیها پیشگیری شود.