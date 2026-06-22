برگزاری حدود ۹۶ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانها به صورت الکترونیکی
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانها به صورت الکترونیکی برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، موجب تسریع در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در دیدار با استاندار اردبیل به مناسبت هفته قوه قضاییه با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی، اظهار کرد: طی پنج سال اخیر، رویکرد دستگاه قضایی استان مبتنی بر نوآوری، تحول و بهرهگیری از فناوریهای نوین بوده و اقدامات مؤثری در راستای تسریع و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم انجام شده است.
وی توسعه زیرساختهای هوشمند قضایی را از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر برشمرد و افزود: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانها به صورت الکترونیکی برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، موجب تسریع در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به تحقق ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی تصریح کرد: بیش از ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود که این امر نقش بسزایی در افزایش سرعت، دقت و شفافیت فرایندهای قضایی داشته است.
وی حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال، صیانت از حقوق بیتالمال، مقابله با مظاهر فساد در حوزههای مختلف و تعامل مستمر با دولت و دستگاههای اجرایی را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: دادگستری استان همواره تلاش کرده است در کنار ایفای وظایف قانونی خود، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و رفع موانع توسعه استان را فراهم کند.
استاندار اردبیل در این دیدار ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از اقدامات و خدمات مجموعه قضایی استان در حوزههای مختلف قدردانی کرد و افزود: دستگاه قضایی استان در سالهای اخیر نقش مؤثری در احقاق حقوق مردم، تأمین امنیت پایدار، حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال ایفا کرده و تعامل سازنده این مجموعه با سایر دستگاهها زمینهساز ارتقای خدمترسانی به شهروندان شده است.