تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در اردبیل

به گزارش ایلنا، فرزاد جامعی با اعلام این خبر اظهار کرد: دامپزشکی مسئولیتی سنگین در قبال سلامت عمومی جامعه دارد و به دلیل حساسیت موضوع و پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و دیگر بیماری های مشترک بین انسان و دام که با شروع فصل گرما تشدید می شود، این طرح به صورت ویژه پیگیری و دنبال می شود تا هرگونه فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.

وی افزود: در این طرح 44 نفر از کارشناسان دامپزشکی شامل 17 دکتر دامپزشک، 16 کارشناس و بازرس بهداشتی گوشت و 11 روحانی ناظر ذبح شرعی در دو شیفت کاری مشارکت می کنند تا فراورده های خام دامی سالم، بهداشتی و مطمئن در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

سرپرست دامپزشکی استان اردبیل به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه طرح تشدید نظارتهای بهداشتی که از ماه رمضان و عید نوروز شروع شده است همچنان تا پایان ایام سوگواری ادامه خواهد داشت، گفت: همه ساله در این ایام مصرف فراورده های خام دامی بدلیل حضور انبوهی از سوگواران و عزاداران حسینی و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت از اقصی نقاط کشور در اردبیل بعنوان یکی از استانهای مذهبی کشور و دیار عاشقان حسینی افزایش می یابد و وظیفه ذاتی و حاکمیتی دامپزشکی و مسئولیت آنرا در دفاع از سلامت و بهداشت عمومی جامعه مضاعف می کند.

جامعی با تاکید بر این موضوع که در روز های تاسوعا و عاشورای حسینی نیز اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی در سطح شهر حضور داشته و اقدام به بازرسی لاشه دامهای قربانی و نذری می کنند، ادامه داد: از روسای دستجات عزاداری و هیئت های مذهبی تقاضا می شود در صورت ذبح دام نذری در جلو و مسیر دستجات عزاداری، حسینیه ها و تکایا حتما اکیپ های دامپزشکی را مطلع نمایند تا از سلامت گوشت و لاشه دام قربانی اطمینان حاصل شود.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: رویکرد اداره کل دامپزشکی استان علاوه بر اقدامات نظارتی و قانونی بر آموزش و آگاهسازی عمومی متمرکز است و موفقیت کامل این طرح نیازمند همکاری و هم افزائی بین بخشی دستگاههای حوزه سلامت و مشارکت فعال عموم است.

سرپرست دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: ستاد اجرائی نظارت بر ذبح دام های نذری مستقر در اداره کل دامپزشکی استان با شماره تلفن های 33394800 و سامانه تلفن چهار رقمی شبانه روزی 1512 آماده هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات عموم شهروندان و دریافت گزارش های مردمی است.

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