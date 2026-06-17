زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری در تولید شیر هموار می شود

به گزارش ایلنا، فرزاد جامعی در نشست فصلی کمیته استانی بهبود کیفیت بهداشتی شیر خام با هدف بررسی وضعیت کیفیت بهداشتی شیر خام در استان، اظهار کرد: زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری در راستای تولید شیر خام با بررسی میزان تولیدی شیر استان و کارخانجات فعال و غیر فعال صنایع لبنی و مراکز عرضه به تفکیک شهرستان بیش از پیش هموار شود.

نشست فصلی کمیته استانی بهبود کیفیت بهداشتی شیر خام با هدف بررسی وضعیت کیفیت بهداشتی شیر خام در استان، تدوین برنامه های اجرائی ارتقاء کیفیت بهداشتی شیر خام، تعیین معیارهای بهداشتی و بهره مندی از راهکارهای اجرائی جهت جلوگیری از ورود شیرهای با کیفیت نامطلوب بهداشتی به چرخه مصرف در اداره کل دامپزشکی استان اردبیل برگزارشد.

بحث و تبادل نظر پیرامون جایگاه فعلی شیر تولیدی استان، چگونگی افزایش کیفیت شیر خام، ساماندهی خودروهای حمل و نقل و مراکز عرضه، تاکید بر ضرورت همکاری بین بخشی دستگاههای مرتبط در این راستا، بررسی نحوه اجرای دستورالعمل عرضه شیر خام و در نهایت پیشنهاد تشکیل کمیته فرهنگ سازی ترویج و آموزش از مهمترین محورهای گفتگوی این کمیته استانی بود.

همچنین در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی موضوع کمیته ای با محوریت عرضه مناسب و بهداشتی شیر تشکیل واز ظرفیت و پتانسیل صدا و سیما، رسانه ها و فعالان فضای مجازی استفاده شود.

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