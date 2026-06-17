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مزرعه پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت ۳۵ تن در مشگین‌شهر افتتاح شد

مزرعه پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت ۳۵ تن در مشگین‌شهر افتتاح شد
کد خبر : 1800511
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مدیرکل شیلات استان اردبیل از افتتاح مزرعه پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت تولید سالانه ۳۵ تن در شهرستان مشگین‌شهر همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد اله‌بخش اظهار کرد: این طرح با ارزش سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسیده و با راه‌اندازی آن برای ۴ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

وی همچنین از حمایت شیلات استان از این واحد تولیدی خبر داد و گفت: در راستای توزیع اقلام ترویجی و حمایت از تولیدکنندگان، یک دستگاه هواده از نوع فورس به صورت رایگان به این مجموعه تحویل و در اختیار بهره‌بردار قرار گرفت تا در بهبود شرایط پرورش و افزایش بهره‌وری تولید مورد استفاده قرار گیرد.

اله‌بخش با اشاره به نقش مهم بخش آبزی‌پروری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی افزود: شهرستان مشگین‌شهر به دلیل برخورداری از منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیت‌های طبیعی کم‌نظیر، از جایگاه ویژه‌ای در تولید ماهیان سردآبی برخوردار بوده و به عنوان قطب پرورش این گونه ماهیان در استان اردبیل شناخته می‌شود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: بهره‌برداری از این مزرعه با ظرفیت تولید ۳۵ تن ماهی سردآبی در سال، گامی مؤثر در راستای افزایش تولید آبزیان، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش شیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود منطقه است.

اله‌بخش خاطرنشان کرد: شیلات استان اردبیل حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه طرح‌های آبزی‌پروری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و اجرای چنین پروژه‌هایی نقش مهمی در رونق تولید، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.

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