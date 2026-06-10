به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری در جلسه بررسی وضعیت تسهیلات بانکی شهرستان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های محوری دولت در شهرستان اردبیل، تمرکز بر تکمیل واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالاست. از این رو، بانک‌ها باید اولویت اصلی خود را بر تخصیص منابع به پروژه‌های نیمه‌تمام قرار دهند تا شاهد بهره‌برداری سریع‌تر از این ظرفیت‌ها باشیم.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه تمامی طرح‌های معرفی شده به سیستم بانکی باید به صورت دقیق پایش شوند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها انجام دهند و بانک‌ها نیز باید با دید مثبت و رعایت قوانین، در کمترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های پرداختی و منابع مصوب اقدام کنند.

فرماندار اردبیل با اشاره به تنوع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه، یادآور شد: تسهیل در پرداخت تسهیلات باید به طور ویژه شامل طرح‌های دانش‌بنیان، گردشگری، کشاورزی و صنعتی شود. این حوزه‌ها موتور محرک اشتغال‌زایی در شهرستان هستند و هیچ‌گونه مانع‌تراشی اداری در مسیر پرداخت مطالبات این بخش‌ها پذیرفتنی نیست.

قلندری بر لزوم حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های شهرستان باید بر اساس مطالعات دقیق و طرح‌های امکان‌سنجی تدوین شوند. با شناسایی طرح‌های دارای اولویت، مسیر برای سرمایه‌گذاران هموارتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران به صورت میدانی و موردی احصا شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای رفع این موانع انجام یافته است. اهتمام ویژه تمامی دستگاه‌ها برای تحقق این اهداف، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود تا با آرامش خاطر بیشتری به تولید و اشتغال بپردازند.

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