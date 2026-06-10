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دستگیری کلاهبردار حرفه ای با شگرد ارائه رسید جعلی در مشگین شهر

دستگیری کلاهبردار حرفه ای با شگرد ارائه رسید جعلی در مشگین شهر
کد خبر : 1796912
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فرمانده انتظامی شهرستان "مشگین شهر" از دستگیری کلاهبرداری که با ارائه رسید جعلی،اقدام به کلاهبرداری از ۷ نفر به ارزش ۳ میلیارد ریال کرده بود؛ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکروز سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی شکایت چند تن از شهروندان مبنی  کلاهبرداری با شگرد استفاده از رسید جعلی ؛بررسی موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس قرار گرفت. 

وی افزود:ماموران پلیس آگاهی شهرستان "مشگین شهر" با انجام بررسی های تخصصی، فرد کلاهبردار راشناسایی ؛و پس از هماهنگی قضایی و در عملیات هوشمندانه پلیسی وی را در روستای "ساطلو"  دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمانی تصریح کرد:کلاهبردار  دستگیر شده در بازجویی‌های فنی پلیس،به ارتکاب ۷ فقره کلاهبرداری به روش استفاده از رسیدساز جعلی به ارزش ۳ میلیارد ریال اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان از شهروندان خواست حتما سامانه پیامکی حساب های بانکی خود را فعال تا از انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند و دقت داشته باشند پیامک ارسالی حتما از سرشماره بانک مربوطه باشد و موجودی حساب خود را بررسی کنند.

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