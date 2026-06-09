بهرهبرداری بهینه از منابع آبزیان بدون تکیه بر مطالعات علمی و تحقیقات کاربردی امکانپذیر نیست
مدیرکل شیلات استان اردبیل با تأکید بر نقش پژوهش در توسعه پایدار بخش شیلات گفت: امروزه پیشرفت پروژههای شیلاتی و بهرهبرداری بهینه از منابع آبزیان بدون تکیه بر مطالعات علمی و تحقیقات کاربردی امکانپذیر نیست.
به گزارش ایلنا، محمد الهبخش با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان ادارهکل شیلات استان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی اظهار کرد: این تفاهمنامه در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاه و همچنین تقویت ارتباط میان بخشهای اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی منعقد شده است.
وی افزود: همکاری در زمینه انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک، اجرای پروژههای پژوهشی کاربردی، برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی، استفاده از توان علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه و تبادل دانش و تجربیات از جمله مهمترین محورهای این تفاهمنامه به شمار میرود.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با تأکید بر نقش پژوهش در توسعه پایدار بخش شیلات گفت: امروزه پیشرفت پروژههای شیلاتی و بهرهبرداری بهینه از منابع آبزیان بدون تکیه بر مطالعات علمی و تحقیقات کاربردی امکانپذیر نیست. همکاری با مراکز دانشگاهی میتواند زمینهساز ارائه راهکارهای نوین، افزایش بهرهوری، توسعه آبزیپروری و رفع چالشهای پیش روی این بخش باشد.
الهبخش خاطرنشان کرد: تعامل مستمر میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی ضمن کمک به تولید دانش بومی، موجب تسریع در اجرای پروژههای توسعهای و ارتقای سطح فناوری در صنعت شیلات خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای مفاد این تفاهمنامه، زمینه برای توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی و دستیابی به اهداف مشترک در حوزه شیلات استان بیش از پیش فراهم شود.