دستگیری زن و شوهر قاچاقچی در عملیات هوشمندانه پلیس خلخال

دستگیری زن و شوهر قاچاقچی در عملیات هوشمندانه پلیس خلخال
فرمانده انتظامی شهرستان "خلخال" از دستگیری زن و شوهر قاچاقچی و کشف 3 کیلو و 430 گرم مواد مخدر در عملیات هوشمندانه پلیسی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ همت اللهیاری با اعلام این خبر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران انتظامی شهرستان "خلخال" در عملیات هوشمندانه و مشترک پلیسی موفق به دستگیری زن و شوهر قاچاقچی در محور "سرچم-خلخال" شدند.

وی افزود: در این عملیات 3 کیلو و 430 گرم تریاک جاسازی شده در سواری سمند کشف و خودروی مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با بیان اینکه زن و شوهر قاچاقچی با تهیه محموله مواد مخدر از مرکز کشور قصد انتقال آن به شهرستان خلخال را داشتند؛ گفت: قاچاقچیان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

