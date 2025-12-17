نظارت مضاعف بر بازار شب یلدا در استان اردبیل
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از اجرای طرح نظارتی ویژه و استقرار بازرسان این ادارهکل برای نظارت مضاعف بر بازار شب یلدا در سطح بازار با محوریت نظارت بر بازار و کالاهای پر تقاضا در آستانه شب یلدا خبر داد.
به گزارش ایلنا، رامین صادقی با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها در این ایام، اظهار کرد: بازرسان این ادارهکل به صورت فعال و در دو شیفت کاری صبح و عصردر سطح بازار استان مستقر شدهاند تا بر روند عرضه، کیفیت و قیمت کالاهای اساسی و پرتقاضای مرتبط با شب یلدا نظارت دقیق داشته باشند.
وی هدف از این اقدام را تأمین نیازهای مردم، حفظ قدرت خرید شهروندان و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه قیمتگذاری و عرضه کالا عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: بر این اساس، نظارت بر میوههای خشک و تازه، آجیل، شیرینیهای سنتی و دیگر اقلام پر مصرف این شب، در دستور کار ویژه تیمهای بازرسی قرار دارد.
صادقی از همکاری مردم و گزارشدهی آنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق سامانه ۱۲۴ قدردانی کرد و بر تداوم این نظارتها در طول سال و ایام خاص و مناسبت های ویژه از سال تأکید کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد سامانه یکپارچه پاسخگویی 124 از ساعت 7 صبح لغایت 16 و در روز های تعطیل نیز بجز جمعه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر از طریق اپراتور، شکایت و گزارشات شهروندان دریافت می شود و خارج از ساعات یاد شده برای ثبت شکایات و گزارشات شهروندان این سامانه بصورت خودکار به صندوق صوتی وصل می شود.