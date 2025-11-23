به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با حضور در دفتر خبرگزاری ایلنا از برنامه‌ریزی نهایی برای برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و نمایشگاه «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» خبر داد و گفت این دو رویداد از پنجم تا هفتم ماه جاری در استان برگزار خواهد شد.

خلیلی با اشاره به اهداف این رویدادها در راستای برنامه هفتم توسعه و تحقق شعار سال افزود: «تمرکز اصلی این برنامه‌ها بر توسعه صادرات، بازاریابی محصولات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و انتقال فناوری است.»

به گفته وی، همایش در دانشگاه محقق اردبیلی و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ در محل نمایشگاه دائمی استان برپا می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری با اشاره به آماده‌سازی ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در قالب مجوزهای بی‌نام، طرح‌های مشارکتی و پروژه‌های قابل واگذاری تصریح کرد: «ارزش این بسته‌های سرمایه‌گذاری ۲۵۰ همت برآورد شده است و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستیم.»

او اولویت نخست استانداری را جذب سرمایه‌گذاران بومی و اردبیلی‌های مقیم سایر نقاط کشور و خارج از کشور دانست و گفت: «هلدینگ‌های داخلی و خارجی نیز در مراحل بعدی هدف‌گذاری شده‌اند.»

خلیلی افزود: «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، دیجیتال، خدمات نوین شهری، شهر سبز، مدیریت پسماند، افزایش مشارکت مردمی و توسعه گردشگری نیز از محورهای اصلی این رویدادهاست.»

وی با اشاره به استقبال گسترده بین‌المللی خاطرنشان کرد: «تا امروز ۹۰ مهمان خارجی شامل سفرا، رایزنان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی حضور خود را برای شرکت در همایش قطعی کرده‌اند و روند پذیرش آنان از سه‌شنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.»

معاون اقتصادی استانداری در پایان ضمن قدردانی از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و صداوسیما گفت: «همراهی رسانه‌ها زمینه برگزاری شایسته این رویدادها را فراهم می‌کند و امیدواریم خروجی آن‌ها به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان و ایجاد دستاوردهای ماندگار منجر شود.

انتهای پیام/