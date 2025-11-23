معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اردبیل:
۹۰ مهمان خارجی حضور خود را در همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل قطعی کردهاند
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اردبیل گفت:اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» و همایش بینالمللی سرمایهگذاری با ارائه ۳۰۴ فرصت اقتصادی برگزار میشود و حضور ۹۰ مهمان خارجی قطعی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با حضور در دفتر خبرگزاری ایلنا از برنامهریزی نهایی برای برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری و نمایشگاه «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» خبر داد و گفت این دو رویداد از پنجم تا هفتم ماه جاری در استان برگزار خواهد شد.
خلیلی با اشاره به اهداف این رویدادها در راستای برنامه هفتم توسعه و تحقق شعار سال افزود: «تمرکز اصلی این برنامهها بر توسعه صادرات، بازاریابی محصولات، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و انتقال فناوری است.»
به گفته وی، همایش در دانشگاه محقق اردبیلی و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ در محل نمایشگاه دائمی استان برپا میشود.
معاون اقتصادی استانداری با اشاره به آمادهسازی ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری در قالب مجوزهای بینام، طرحهای مشارکتی و پروژههای قابل واگذاری تصریح کرد: «ارزش این بستههای سرمایهگذاری ۲۵۰ همت برآورد شده است و آماده ارائه به سرمایهگذاران علاقهمند هستیم.»
او اولویت نخست استانداری را جذب سرمایهگذاران بومی و اردبیلیهای مقیم سایر نقاط کشور و خارج از کشور دانست و گفت: «هلدینگهای داخلی و خارجی نیز در مراحل بعدی هدفگذاری شدهاند.»
خلیلی افزود: «توسعه اقتصاد دانشبنیان، دیجیتال، خدمات نوین شهری، شهر سبز، مدیریت پسماند، افزایش مشارکت مردمی و توسعه گردشگری نیز از محورهای اصلی این رویدادهاست.»
وی با اشاره به استقبال گسترده بینالمللی خاطرنشان کرد: «تا امروز ۹۰ مهمان خارجی شامل سفرا، رایزنان اقتصادی و سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی حضور خود را برای شرکت در همایش قطعی کردهاند و روند پذیرش آنان از سهشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.»
معاون اقتصادی استانداری در پایان ضمن قدردانی از رسانهها، فعالان فضای مجازی و صداوسیما گفت: «همراهی رسانهها زمینه برگزاری شایسته این رویدادها را فراهم میکند و امیدواریم خروجی آنها به بهبود شاخصهای اقتصادی استان و ایجاد دستاوردهای ماندگار منجر شود.