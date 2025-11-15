خبرگزاری کار ایران
جریمه سزای گران‌فروشی مرغ در اردبیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از محکومیت بیش از دو میلیارد ریالی گرانفروشی مرغ در اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی رحیمی آذر با اعلام این خبر اظهار کرد:  پرونده گرانفروشی ۲۴۰۰ کیلوگرم مرغ به ارزش ۶۲۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه پس از بررسی پرونده ، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: تیم های مشترک بازرسی متشکل از تعزیرات حکومتی، اداره صمت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی مامور کنترل فاکتورها، حمل و نقل، قیمت گذاری و نحوه عرضه مرغ هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان به سرعت در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل اظهار داشت : هدف اصلی از این نظارت ها حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی معدود افراد است، بازرسی از انبارها، باربری ها و مبادی اصلی توزیع نیز به منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه در دستور کار قرار گرفته و با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی، موضوع را از طریق سامانه های اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی گزارش دهند و تاکید کرد: با مشارکت مردم و همراهی دستگاه های نظارتی اجازه نخواهیم داد عده ای معدود با سوءاستفاده از شرایط موجود بازار را ملتهب کنند. 

رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی  استان در بازرسی از واحد صنفی، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

