به گزارش ایلنا، علی رحیمی آذر با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده گرانفروشی ۲۴۰۰ کیلوگرم مرغ به ارزش ۶۲۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه پس از بررسی پرونده ، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: تیم های مشترک بازرسی متشکل از تعزیرات حکومتی، اداره صمت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی مامور کنترل فاکتورها، حمل و نقل، قیمت گذاری و نحوه عرضه مرغ هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان به سرعت در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل اظهار داشت : هدف اصلی از این نظارت ها حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی معدود افراد است، بازرسی از انبارها، باربری ها و مبادی اصلی توزیع نیز به منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه در دستور کار قرار گرفته و با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی، موضوع را از طریق سامانه های اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی گزارش دهند و تاکید کرد: با مشارکت مردم و همراهی دستگاه های نظارتی اجازه نخواهیم داد عده ای معدود با سوءاستفاده از شرایط موجود بازار را ملتهب کنند.

رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان در بازرسی از واحد صنفی، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

