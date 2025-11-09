هفدهمین جشنواره نخستین واژه آب در استان اردبیل آغاز شد

به گزارش ایلنا، مسعود خیر جو از آغاز هفدهمین جشنواره نخستین واژه آب با همکاری آموزش و پرورش اردبیل و با همکاری مدیران آموزشگاه 22 بهمن در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: هدف اصلی این رویداد نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف آب از سنین کودکی است.

وی در تشریح برنامه‌های این جشنواره افزود: مخاطبان محوری این جشنواره، دانش‌آموزان مقطع ابتدایی هستند چرا که آنان نه تنها به عنوان مصرف‌کنندگان آینده، بلکه به عنوان سفیران امروز فرهنگ صحیح مصرف در خانواده‌ها نقش بسیار مؤثری دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل به اهم برنامه‌های هفدهمین جشنواره نخستین واژه آب پرداخت و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی با موضوع روش‌های صرفه‌جویی و ارزش منابع آب برای دانش‌آموزان مدارس ابتدائی، تهیه و توزیع بسته‌ها و محتوای آموزشی جذاب و متناسب با گروه سنی کودکان و اجرای مسابقات متنوع فرهنگی و هنری در بین دانش‌آموزان با محوریت موضوعات مدیریت مصرف آب عنوان کرد.

خیرجو ادامه داد: مراسم نواختن زنگ آب» در مدارس برای جلب توجه و ایجاد خاطره‌ای ماندگار از اهمیت آب نیز از برنامه هایی است که در طول برگزاری این جشنواره در مدارس استان اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: در طول برگزاری این جشنواره با بانک‌ها، شهرداری‌های سطح استان و سازمان های مردم نهادبرای گسترش دامنه تأثیرگذاری این جشنواره.نیز تعامل و همکاری خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل اضافه کرد: به منظور آگاهی بخشی عمومی نیز برگزاری نشست‌های خبری با اصحاب رسانه و پوشش گسترده اخبار و برنامه‌های جشنواره در فضای مجازی و رسانه‌های جمعی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

خیرجو در پایان با قدردانی از همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، گامی بلند در جهت تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و حامی منابع آبی برداریم. سرمایه‌گذاری بر روی آموزش کودکان، اثربخش‌ترین راهکار برای تضمین مدیریت پایدار آب در آینده است

گفتنی است، جشنواره نخستین واژه آب همه ساله با هدف آشناسازی دانش‌آموزان با مفهوم آب و ضرورت حفاظت از آن برگزار می‌شود و هفدهمین دوره آن در مدارس سراسر استان در حال اجرا است.

