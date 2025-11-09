سرمایهگذاری خارجی، موتور محرک رشد شتابان معادن فلزی استان اردبیل
استان اردبیل با جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی، شاهد رشدی چشمگیر در بخش معادن و صنایع معدنی خود است، این تحول اقتصادی، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها و تحقق اهداف کلان اقتصادی منطقه ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، استان اردبیل به عنوان یکی از کانونهای مهم معدنی کشور، در ماههای اخیر با رشد قابل توجهی در حوزه بهرهبرداری از معادن فلزی روبرو شده است این رشد شتابان، مرهون ورود و مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژههای کلان معدنی این استان عنوان شده است.
بر اساس اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، تمرکز اصلی این سرمایهگذاریها بر روی معادن با ارزشی همچون مس، طلا، سرب و روی قرار دارد که ذخایر قابل توجهی از آنها در مناطق مختلف این استان شناسایی شده است.
رامین صادقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این رابطه اظهار داشت: امضای تفاهمنامه و قرارداد بین استانداری، اداره کل صمت و شرکت چینی، زمینه را برای انتقال فناوریهای روز و تزریق سرمایههای کلان به بخش معدن استان فراهم می نماید. این اقدامات نه تنها به بهرهوری بیشتر و فرآوری مواد خام در داخل استان منجر خواهد شد، بلکه زنجیره ارزش صنایع پاییندستی را نیز تقویت میکند.
وی ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی کار بومی، رونق بخشیدن به اقتصاد مناطق محروم و افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور را از دیگر دستاوردهای مورد انتظار این سرمایهگذاریها برشمرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، توسعه اقتصادی منطقه، مزیتهای معدنی اثباتشده و بهبود زیرساختهای حملونقل در استان اردبیل را از جمله عوامل کلیدی در جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن برشمرد و گفت:. انتظار میرود این روند مثبت در آینده نزدیک شتاب بیشتری گرفته و اردبیل را به یکی از قطبهای معدنی کشور تبدیل کند.