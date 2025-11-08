خبرگزاری کار ایران
افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، هدف مهم اجرای طرح آرامش در شهر

افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، هدف مهم اجرای طرح آرامش در شهر
جانشین فرمانده انتظامی استان از اجرای مرحله بیست و دوم طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی از اهداف مهم اجرای این طرح است.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ «عادل منیر»  با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیست و دوم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت 4 روز با حضور فعال و همکاری عملیاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری 317 معتاد متجاهر، 66 خرده فروش مواد مخدر و 5 نگهدارنده مواد مخدر، کشف بالغ بر 31 کیلو انواع مواد مخدر، 33  دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر، پاکسازی 45 نقطه آلوده و توقیف 7 دستگاه خودرو از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سرهنگ منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن  130 و 110 مرکز فوریت های  پلیسی به   صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.

