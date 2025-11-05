خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کالاهای احتکاری 50 میلیاردی در توقیف پلیس گرمی

کالاهای احتکاری 50 میلیاردی در توقیف پلیس گرمی
کد خبر : 1709928
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان "گرمی" از کشف حدود 100 تن گندم، 50 تن جو و 30 تن پیاز احتکار شده به ارزش 50 میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سرهنگ طاهر فعال اظهار کرد:‌ در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت های مجرمانه ناامن کنندگان اقتصاد کشور و در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر احتکار مقادیر زیادی گندم، جو و پیاز در یک انباری بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی لازم از احتکار و محل دپوی مقادیر زیادی گندم، جو و پیاز در یک انباری واقع در روستای "شهماربیگو " شهرستان گرمی، با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام  و 2  نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

 فرمانده انتظامی شهرستان گرمی ادامه داد:با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی، صحت گزارش دریافتی برای پلیس محرز، که با تشکیل اکیپ عملیاتی ماموران پلیس آگاهی به محل اعزام و در بازرسی از انبار حدود 100 تن گندم، 50 تن جو و 30 تن پیاز احتکار شده را کشف کردند.

سرهنگ فعال اضافه کرد: ‌برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده 50 میلیارد ریال بوده که در این راستا محتکرین با تشکیل پرونده بهمرجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ