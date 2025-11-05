کالاهای احتکاری 50 میلیاردی در توقیف پلیس گرمی

به گزارش ایلنا، سرهنگ طاهر فعال اظهار کرد:‌ در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت های مجرمانه ناامن کنندگان اقتصاد کشور و در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر احتکار مقادیر زیادی گندم، جو و پیاز در یک انباری بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی لازم از احتکار و محل دپوی مقادیر زیادی گندم، جو و پیاز در یک انباری واقع در روستای "شهماربیگو " شهرستان گرمی، با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام و 2 نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی ادامه داد:با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی، صحت گزارش دریافتی برای پلیس محرز، که با تشکیل اکیپ عملیاتی ماموران پلیس آگاهی به محل اعزام و در بازرسی از انبار حدود 100 تن گندم، 50 تن جو و 30 تن پیاز احتکار شده را کشف کردند.

سرهنگ فعال اضافه کرد: ‌برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده 50 میلیارد ریال بوده که در این راستا محتکرین با تشکیل پرونده بهمرجع قضایی معرفی شدند.

