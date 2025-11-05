به گزارش ایلنا، مسعود امامی‌یگانه در دیدار با جمعی از محیط‌بانان استان با تبریک روز ملی محیط‌بان اظهار کرد: محیط‌بانان، قهرمانان گمنام طبیعت هستند که با وجود دشواری‌های فراوان، با عشق، ایثار و تعهد از میراث طبیعی کشور صیانت می‌کنند و تلاش‌های این قشر زحمت‌کش کمتر دیده می‌شود، اما نقش آنان در حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی کشور بسیار حیاتی است.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در حفاظت از محیط‌زیست گفت: فرهنگ محیط‌بانی باید در جامعه نهادینه شود؛ چرا که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل زیست‌محیطی نیست.

استاندار اردبیل افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند در ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

امامی یگانه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان ادامه داد:استان اردبیل از منابع غنی طبیعی و گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری برخوردار است و حفاظت از این گونه‌ها بدون شک در سایه تلاش و فداکاری محیط‌بانان امکان‌پذیر است.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم بیان کرد: دولت چهاردهم حفاظت و صیانت از محیط‌زیست را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است و لازم است توزیع منابع انسانی به‌صورت متوازن انجام گیرد، چرا که تعداد نیروهای انسانی موجود محیط زیست پاسخگوی حجم بالای فعالیت‌ها نیست و تأمین نیازهای محیط‌بانان و همکاری سایر دستگاه‌ها در تقویت و حمایت از نیروهای این بخش ضروری است.

در ادامه این نشست، کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل، نیز با تأکید بر اهمیت و جایگاه محیط‌زیست گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار هکتار از مناطق استان اردبیل به عنوان مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع تحت مدیریت محیط‌زیست استان قرار دارد و محیط‌بانان استان با تلاش مستمر در راستای حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی و مقابله با آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی گام برمی‌دارند.

سفیدی با اشاره به برخی چالش‌های زیست‌محیطی استان تصریح کرد: مدیریت پسماند و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی استان است که نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای حل چالش ها می‌باشد.

در پایان این نشست، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل و چند نفر از محیط‌بانان استان به بیان دیدگاه‌ها و مسائل حوزه کاری خود پرداختند و از محیط‌بانان استان که امسال همزمان با 8 آبان ماه روز ملی محیطبان، محیطبان برتر کشوری و استانی برگزیده شده بودند توسط استاندار اردبیل تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

