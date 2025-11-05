استاندار اردبیل:
لزوم مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیطزیست
استاندار اردبیل بر لزوم مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیطزیست اردبیل تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود امامییگانه در دیدار با جمعی از محیطبانان استان با تبریک روز ملی محیطبان اظهار کرد: محیطبانان، قهرمانان گمنام طبیعت هستند که با وجود دشواریهای فراوان، با عشق، ایثار و تعهد از میراث طبیعی کشور صیانت میکنند و تلاشهای این قشر زحمتکش کمتر دیده میشود، اما نقش آنان در حفظ محیطزیست و تنوع زیستی کشور بسیار حیاتی است.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیطزیست گفت: فرهنگ محیطبانی باید در جامعه نهادینه شود؛ چرا که سازمان حفاظت محیطزیست بهتنهایی قادر به حل همه مسائل زیستمحیطی نیست.
استاندار اردبیل افزود: فرهنگسازی و آموزش عمومی باید در اولویت برنامهها قرار گیرد و استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی میتواند در ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.
امامی یگانه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان ادامه داد:استان اردبیل از منابع غنی طبیعی و گونههای متنوع گیاهی و جانوری برخوردار است و حفاظت از این گونهها بدون شک در سایه تلاش و فداکاری محیطبانان امکانپذیر است.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم بیان کرد: دولت چهاردهم حفاظت و صیانت از محیطزیست را یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داده است و لازم است توزیع منابع انسانی بهصورت متوازن انجام گیرد، چرا که تعداد نیروهای انسانی موجود محیط زیست پاسخگوی حجم بالای فعالیتها نیست و تأمین نیازهای محیطبانان و همکاری سایر دستگاهها در تقویت و حمایت از نیروهای این بخش ضروری است.
در ادامه این نشست، کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل، نیز با تأکید بر اهمیت و جایگاه محیطزیست گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار هکتار از مناطق استان اردبیل به عنوان مناطق حفاظتشده و شکارممنوع تحت مدیریت محیطزیست استان قرار دارد و محیطبانان استان با تلاش مستمر در راستای حفاظت از گونههای حیاتوحش، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی و مقابله با آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی گام برمیدارند.
سفیدی با اشاره به برخی چالشهای زیستمحیطی استان تصریح کرد: مدیریت پسماند و تصفیهخانههای فاضلاب از مهمترین مسائل زیستمحیطی استان است که نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاهها و نهادهای مرتبط برای حل چالش ها میباشد.
در پایان این نشست، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل و چند نفر از محیطبانان استان به بیان دیدگاهها و مسائل حوزه کاری خود پرداختند و از محیطبانان استان که امسال همزمان با 8 آبان ماه روز ملی محیطبان، محیطبان برتر کشوری و استانی برگزیده شده بودند توسط استاندار اردبیل تجلیل و تقدیر به عمل آمد.