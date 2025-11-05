به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو در نشست با مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل اظهار کرد: عوامل انسانی در دستیابی به اهداف سازمانی و تحقق عدالت نقشی اساسی دارند و باید در مسیر رشد و تعالی آنان گام برداشت.

وی با اشاره به مأموریت‌های انسانی و ارزشی بنیاد شهید، آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای همکاری با این نهاد در حل مشکلات جامعه هدف بنیاد را اعلام کرد و افزود: دادگستری استان با تمام ظرفیت‌های خود در کنار بنیاد شهید خواهد بود تا در چارچوب قانون، خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

رئیس شورای قضایی استان در پایان، پایبندی به قانون و اقدام در چارچوب ضوابط قانونی را مهم‌ترین اصل در پیشبرد امور دانست و بر استمرار تعامل سازنده میان دو دستگاه تأکید کرد.

انتهای پیام/