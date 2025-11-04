رهاسازی ۱۴۶ بال سهره طلایی در بیله سوار

به گزارش ایلنا، محمد قویدل با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر خرید و فروش پرنده سهره طلایی در بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوار ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با اخذ دستور قضایی از رئیس حوزه قضایی بخش و همکاری عوامل نیروی انتظامی به محل مراجعه کردند.

وی افزود: پس از چندین ساعت کمین شبانه در محل مورد گزارش و رصد فعالیت فرد مورد نظر، عامل زنده گیری و خرید و فروش غیرمجاز پرنده سهره طلایی دستگیر و در بازرسی خودروی وی تعداد سه عدد جعبه زنده گیری حاوی ۱۴۶ بال پرنده سهره طلایی وحشی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار با بیان اینکه فرد متهم و خودرو، تحویل پاسگاه انتظامی جعفرآباد شده و پرندگان زنده گیری شده پس از هماهنگی با مقام قضایی و به منظور جلوگیری از تلف شدن، ضمن مستندسازی رهاسازی شدند، گفت:دوستداران محیط زیست می‌توانند هر گونه تخلف را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ گزارش دهند.

