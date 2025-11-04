خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رهاسازی ۱۴۶ بال سهره طلایی در بیله سوار

رهاسازی ۱۴۶ بال سهره طلایی در بیله سوار
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار از کشف و ضبط و رهاسازی ۱۴۶ بال سهره طلایی از متخلف زنده گیری پرندگان در شهرستان بیله سوار خبر داد.

به گزارش ایلنا،  محمد قویدل با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر خرید و فروش پرنده سهره طلایی در بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوار ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با اخذ دستور قضایی از رئیس حوزه قضایی بخش و همکاری عوامل نیروی انتظامی به محل مراجعه کردند.

وی افزود: پس از چندین ساعت کمین شبانه در محل مورد گزارش و رصد فعالیت فرد مورد نظر، عامل زنده گیری و خرید و فروش غیرمجاز پرنده سهره طلایی دستگیر و در بازرسی خودروی وی تعداد سه عدد جعبه زنده گیری حاوی ۱۴۶ بال پرنده سهره طلایی وحشی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار با بیان اینکه فرد متهم و خودرو، تحویل پاسگاه انتظامی جعفرآباد شده و پرندگان زنده گیری شده پس از هماهنگی با مقام قضایی و به منظور جلوگیری از تلف شدن، ضمن مستندسازی رهاسازی شدند، گفت:دوستداران محیط زیست می‌توانند هر گونه تخلف را از طریق شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ گزارش دهند.

