احداث، بهسازی و آسفالت ۲۸۱ کیلومتر راه روستایی در استان اردبیل

به گزارش ایلنا، منصور نجفقلی‌زاده در بازدید از عملیات آسفالت راه روستایی دیز کجل شهرستان خلخال از اجرای گسترده طرح‌های راه‌سازی و بهسازی محورهای روستایی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ کیلومتر پروژه احداث راه روستایی در مناطق مختلف استان در دست اجراست که این مهم راه ارتباطی ۳۰ روستا را شامل می‌شود و نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی روستاها خواهد داشت.

وی با اشاره به ارتقای ایمنی مسیرهای فرعی و روستایی تصریح کرد:در راستای افزایش ایمنی و پایداری راه‌ها، ۳۰ دستگاه ابنیه فنی جدید از ابتدای امسال در محورهای روستایی احداث شده که بخشی از آن شامل پل‌ها، آب‌روها و دیواره‌های حفاظتی است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: از زمانی که اعتبار احداث و بهسازی راه‌های روستایی از ردیف ملی حذف و به منابع استانی واگذار شده، با محدودیت‌های مالی قابل‌توجهی مواجه هستیم که امیدواریم با تلاش نمایندگان ساعی مجلس این مشکل حل شود.

نجفقلی‌زاده ادامه داد:در حال حاضر راه ۱۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار به طول ۳۹۸ کیلومتر و راه ۱۸ روستای بالای ۵۰ خانوار به طول ۸۱ کیلومتر به دلیل عدم تخصیص اعتبارات استانی تاکنون آسفالت نشده است.

وی با تأکید بر اینکه راه‌های روستایی زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان هستند، خاطر نشان کرد:احداث و بهسازی این مسیرها نه‌تنها زمینه‌ساز رونق تولیدات کشاورزی ، دامپروری و تسهیل صادرات محصولات محلی است، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی ایجاد مهاجرت معکوس دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: هر کیلومتر راه جدید می‌تواند زمینه بازگشت خانوارها، توسعه گردشگری روستایی و افزایش سطح رفاه ساکنان را فراهم کند.

