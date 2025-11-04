خبرگزاری کار ایران
احداث، بهسازی و آسفالت ۲۸۱ کیلومتر راه روستایی در استان اردبیل

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۵۵ کیلومتر راه روستایی در استان اردبیل احداث و بهسازی شده و همچنین ۱۲۶ کیلومتر از راه‌های روستایی نیز آسفالت شده‌ است.

به گزارش ایلنا، منصور نجفقلی‌زاده در بازدید از عملیات آسفالت راه روستایی دیز کجل شهرستان خلخال از اجرای گسترده طرح‌های راه‌سازی و بهسازی محورهای روستایی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ کیلومتر پروژه احداث راه روستایی در مناطق مختلف استان در دست اجراست که این مهم راه ارتباطی ۳۰ روستا را شامل می‌شود و نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی روستاها خواهد داشت.

وی با اشاره به ارتقای ایمنی مسیرهای فرعی و روستایی تصریح کرد:در راستای افزایش ایمنی و پایداری راه‌ها، ۳۰ دستگاه ابنیه فنی جدید از ابتدای امسال در محورهای روستایی احداث شده که بخشی از آن شامل پل‌ها، آب‌روها و دیواره‌های حفاظتی است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: از زمانی که اعتبار احداث و بهسازی راه‌های روستایی از ردیف ملی حذف و به منابع استانی واگذار شده، با محدودیت‌های مالی قابل‌توجهی مواجه هستیم که امیدواریم با تلاش نمایندگان ساعی مجلس این مشکل حل شود.

نجفقلی‌زاده ادامه داد:در حال حاضر راه ۱۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار به طول ۳۹۸ کیلومتر و راه ۱۸ روستای بالای ۵۰ خانوار به طول ۸۱ کیلومتر به دلیل عدم تخصیص اعتبارات استانی تاکنون آسفالت نشده است.

وی با تأکید بر اینکه راه‌های روستایی زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان هستند، خاطر نشان کرد:احداث و بهسازی این مسیرها نه‌تنها زمینه‌ساز رونق تولیدات کشاورزی ، دامپروری و تسهیل صادرات محصولات محلی است، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی ایجاد مهاجرت معکوس دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: هر کیلومتر راه جدید می‌تواند زمینه بازگشت خانوارها، توسعه گردشگری روستایی و افزایش سطح رفاه ساکنان را فراهم کند.

خبرنگار : نسرین آذرکیش
