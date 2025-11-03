محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در اردبیل
همزمان با 13 آبان ماه محدودیت ترافیکی در استان اردبیل اعمال می شود.
به گزارش ایلنا، فاز اول محدودیتها از ساعت ۲۴:۰۰ بامداد روز ۱۳ آبان آغاز میشود. در این مرحله، توقف هر نوع وسیله نقلیه در محدوده ایستگاه سرعین تا چهارراه بازار ممنوع است. در صورت مشاهده توقف، خودروها از طریق جرثقیل به مکان ایمن منتقل خواهند شد.
فاز دوم از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز ۱۳ آبان تا اتمام مراسم اعمال خواهد شد. در این بازه زمانی، محدودیتهای ترافیکی در تمامی معابر منتهی به هسته مرکزی شهر اعمال میشود. این معابر شامل ایستگاه سرعین، میدان ۱۵ خرداد، سهراهی دانش به میدان شریعتی، چهارراه ورزش و خیابان شیخ صفی به چهارراه امام، و همچنین مسیرهای پل پیر عبدالملک، تقاطع امام حسین، و چهارراه عالیقاپو به سمت چهارراه بازار هستند.
در شهرستانهای تابعه نیز تمامی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم شامل محدودیت و ممنوعیت ترافیکی خواهند بود.
در صورتی که خودروی همشهریان عزیز به خارج از رینگ هدایت شده باشد، میتوانند با تماس با شماره تلفنهای ۱۱۰ و ۱۲۰ از محل توقف و انتقال خودروی خود مطلع شوند.