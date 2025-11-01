خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون حل اختلاف اردبیل:

57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شد

57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شد
کد خبر : 1707774
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حل اختلاف و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طی هفت ماهه گذشته سال جاری 57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام  سیدحسین علوی در نشست با خبرنگاران با تشریح فعالیت حل اختلاف و هیات صلح استان اردبیل اظهار کرد:  طی هفت ماهه گذشته سال جاری 57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شده است که این میزان نشان از رشد تعامل اجتماعی و اعتماد مردم به نهادهای مردمی و قضایی دارد.

وی با بیان اینکه  در مهر ماه نیز پرونده های مختومه به مصالحه 62 درصد بوده است، گفت: طی 6 ماهه گذشته سال جاری ۳۵ هزار و ۱۱۰ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان اردبیل ارجاع شده است که  در مختومه شدن به مصالحه نسبت به سال گذشته  8 درصد ترقی داشتیم.

معاون حل اختلاف و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل به آغاز فعالیت  داوری از سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: هم‌اکنون ۴۵ داور در استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۱ داور در حوزه خانواده و ۳۴ داور در امور عمومی به صورت حرفه‌ای مشغول به کار هستند.

حجت الاسلام   علوی از جذب  ۴۰ نفر داور و ۲۰ نفر میانجی گر به عرصه داوری  خبر داد و اضافه کرد: ۱۲ هیات صلح فعال داریم که در محلات ادارات و مساجد مستقر هستند، نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده به هیات صلح ارجاع شده که ۴۰ فقره پرونده مصلاحه شده و از این ۱۲ هیات صلح ۳۹ نفر ابلاغ صلح یاری دارند.

وی  تصریح کرد: در شهرستان های بیله سوار، گرمی و سرعین داورها فعال هستند و به صورت حرفه ای فعالیت می کنند اما  هنوز  سایر شهرستان‌ها فاقد داور حرفه‌ای هستند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ پرونده قتل با تلاش این هیئت و همیاری بزرگان، روحانیون و ریش‌سفیدان به رضایت و صلح منجر شد و در سال جاری نیز سه پرونده با موفقیت مختومه شده  است.
انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش, محمد صادق اصل
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ