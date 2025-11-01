57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سیدحسین علوی در نشست با خبرنگاران با تشریح فعالیت حل اختلاف و هیات صلح استان اردبیل اظهار کرد: طی هفت ماهه گذشته سال جاری 57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شده است که این میزان نشان از رشد تعامل اجتماعی و اعتماد مردم به نهادهای مردمی و قضایی دارد.

وی با بیان اینکه در مهر ماه نیز پرونده های مختومه به مصالحه 62 درصد بوده است، گفت: طی 6 ماهه گذشته سال جاری ۳۵ هزار و ۱۱۰ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان اردبیل ارجاع شده است که در مختومه شدن به مصالحه نسبت به سال گذشته 8 درصد ترقی داشتیم.

معاون حل اختلاف و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل به آغاز فعالیت داوری از سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: هم‌اکنون ۴۵ داور در استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۱ داور در حوزه خانواده و ۳۴ داور در امور عمومی به صورت حرفه‌ای مشغول به کار هستند.

حجت الاسلام علوی از جذب ۴۰ نفر داور و ۲۰ نفر میانجی گر به عرصه داوری خبر داد و اضافه کرد: ۱۲ هیات صلح فعال داریم که در محلات ادارات و مساجد مستقر هستند، نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده به هیات صلح ارجاع شده که ۴۰ فقره پرونده مصلاحه شده و از این ۱۲ هیات صلح ۳۹ نفر ابلاغ صلح یاری دارند.

وی تصریح کرد: در شهرستان های بیله سوار، گرمی و سرعین داورها فعال هستند و به صورت حرفه ای فعالیت می کنند اما هنوز سایر شهرستان‌ها فاقد داور حرفه‌ای هستند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ پرونده قتل با تلاش این هیئت و همیاری بزرگان، روحانیون و ریش‌سفیدان به رضایت و صلح منجر شد و در سال جاری نیز سه پرونده با موفقیت مختومه شده است.

