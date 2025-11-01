معاون حل اختلاف اردبیل:
57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شد
معاون حل اختلاف و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طی هفت ماهه گذشته سال جاری 57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سیدحسین علوی در نشست با خبرنگاران با تشریح فعالیت حل اختلاف و هیات صلح استان اردبیل اظهار کرد: طی هفت ماهه گذشته سال جاری 57 درصد پرونده های ارجاعی به حل اختلاف به مصالحه ختم شده است که این میزان نشان از رشد تعامل اجتماعی و اعتماد مردم به نهادهای مردمی و قضایی دارد.
وی با بیان اینکه در مهر ماه نیز پرونده های مختومه به مصالحه 62 درصد بوده است، گفت: طی 6 ماهه گذشته سال جاری ۳۵ هزار و ۱۱۰ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان اردبیل ارجاع شده است که در مختومه شدن به مصالحه نسبت به سال گذشته 8 درصد ترقی داشتیم.
معاون حل اختلاف و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل به آغاز فعالیت داوری از سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: هماکنون ۴۵ داور در استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۱ داور در حوزه خانواده و ۳۴ داور در امور عمومی به صورت حرفهای مشغول به کار هستند.
حجت الاسلام علوی از جذب ۴۰ نفر داور و ۲۰ نفر میانجی گر به عرصه داوری خبر داد و اضافه کرد: ۱۲ هیات صلح فعال داریم که در محلات ادارات و مساجد مستقر هستند، نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده به هیات صلح ارجاع شده که ۴۰ فقره پرونده مصلاحه شده و از این ۱۲ هیات صلح ۳۹ نفر ابلاغ صلح یاری دارند.
وی تصریح کرد: در شهرستان های بیله سوار، گرمی و سرعین داورها فعال هستند و به صورت حرفه ای فعالیت می کنند اما هنوز سایر شهرستانها فاقد داور حرفهای هستند.