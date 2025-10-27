افزایش ۸ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان اردبیل

به گزارش ایلنا، منصور نجف قلیزاده در بازدید از سامانه های هوشمند محور اردبیل -نیر اظهار کرد: از مجموع ترددهای ثبت ‌شده، ۵ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۲۳۲ مورد مربوط به ورود و ۵ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۳۳ مورد مربوط به خروج وسایل نقلیه از محورهای استان بوده است.

وی ادامه داد: محور اردبیل – آستارا با ۹ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۶۵ تردد، پرترددترین مسیر استان بوده و پس از آن محورهای اردبیل – نیر با ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۰۶ تردد و اردبیل – مغان با ۶ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۷۲ تردد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون فنی و راه‌های روستایی استان اردبیل با اشاره به سهم وسایل نقلیه سنگین گفت: ۸ درصد کل ترددهای ثبت‌شده مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.

وی در ادامه اظهار کرد: در این مدت بیش از ۷ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۶۹ مورد تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه‌های هوشمند ثبت شده که این رقم نیز ۸ درصد کل تردد استان را شامل می‌شود.

نجفقلیزاده با اشاره به اینکه میانگین سرعت وسایل نقلیه در محورهای استان نیز ۷۳ کیلومتر بر ساعت برآورد شده تصریح کرد:انتظار داریم رانندگان برای حفظ جان خود و سایر مترددین سبقت و سرعت مطمئنه را رعایت کرده و همچنین به قوانین راهور در جاده دقت کنند.

وی محورهای قره آغاج-بران،گرمی-بیله سوار و جعفرآباد-بیله سوار را جزوه محور های پرتردد تخلف سرعت غیرمجاز در استان برشمرد و اظهار کرد: محورقره‌آغاج – بران با ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ تخلف، جعفرآباد – بیله‌سوار با ۲۱۴ هزار و ۹۳۰ تخلف و گرمی – بیله‌سوار با ۱۹۵ هزار و ۱۷۰ تخلف سرعت غیرمجاز، بیشترین میزان تخلف را در میان محورهای استان به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری استان اردبیل همچنین از رانندگان و مسافران خواست پیش از سفر، از وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ اطلاع حاصل کنند.

نجفقلیزاده توضیح داد: «سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی، آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها، محدودیت‌های ترافیکی و شرایط آب‌وهوایی مسیرها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و استفاده از آن می‌تواند در انتخاب مسیر ایمن و زمان مناسب سفر بسیار مؤثر باشد.

انتهای پیام/