سهمیه نفت سفید خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل شارژ شد
️مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل از شارژ سهمیه نفت سفید خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل که فاقد علمک گاز طبیعی هستند خبر داد.
به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه از شارژ سهمیه نفت سفید خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل خبر داد، اظهار کرد: خانوارهای مشمول طرح می توانند بر اساس اقلیم بندی تعریف شده با مراجعه به فروشندگی های شهری و روستایی از طریق کارت بانکی صاحب خانوار نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.
سیدی بیان کرد: بر اساس اقلیم بندی چهارگانه تعریف شده در سطح کشور، استان اردبیل جزو اقلیم های یک و دو محسوب می شود.
مدیر منطقه اردبیل از ذخیرهسازی مطلوب نفت سفید در انبارهای نفت استان خبر داد، گفت: لوله کشی به روستاهای فاقد گاز طبیعی در دستور کار مسئولان استانی بویژه شرکت گاز استان اردبیل قرار دارد.
وی یادآور شد: اعتبار سهمیه اعلام شده، سی ام آذر ماه 1404 تعیین شده است.