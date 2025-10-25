سهمیه نفت سفید خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل شارژ ​شد

به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه از شارژ سهمیه نفت سفید خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل خبر داد، اظهار کرد: خانوارهای مشمول طرح می توانند بر اساس اقلیم بندی تعریف شده با مراجعه به فروشندگی های شهری و روستایی از طریق کارت بانکی صاحب خانوار نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.

سیدی بیان کرد: بر اساس اقلیم بندی چهارگانه تعریف شده در سطح کشور، استان اردبیل جزو اقلیم های یک و دو محسوب می شود.

مدیر منطقه اردبیل از ذخیره‌سازی مطلوب نفت سفید در انبارهای نفت استان خبر داد، گفت: لوله کشی به روستاهای فاقد گاز طبیعی در دستور کار مسئولان استانی بویژه شرکت گاز استان اردبیل قرار دارد.

وی یادآور شد: اعتبار سهمیه اعلام شده، سی ام آذر ماه 1404 تعیین شده است.

