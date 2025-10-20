خبرگزاری کار ایران
افزایش 17 درصدی ​مصرف فرآورده های نفتی در منطقه اردبیل

افزایش 17 درصدی ​مصرف فرآورده های نفتی در منطقه اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از افزایش 17 درصدی مصرف فرآورده های نفتی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  میر داود سیدی مدیر منطقه از افزایش 17 درصدی مصرف فرآورده های نفتی در جریان شش ماهه گذشته از سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار کرد: از هموطنان عزیز درخواست می شود با مدیریت سفر و رعایت صحیح الزامات رانندگی، ما را در خدمات رسانی مطلوب "سوخت رسانی" یاری کنند.

سیدی درباره مصرف بنزین در بازه زمانی فوق نسبت به همین مدت در سال 1403 افزود: با آنالیز و قیاس ارقام مصرف امسال و سال قبل، این فرآورده با افزایش 17 درصدی همراه بوده است.

وی تصریح کرد: مصرف نفتگاز در بخش غیر نیروگاهی نیز در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته افزایش چهار درصدی داشته است.

گفتنی است: مصرف فرآورده های نفتی در بخش های حمل و نقل 62 درصد، پروژ ها یک درصد، برق 24 درصد، کشاورزی هفت درصد، حرارتی یک درصد و صنایع پنج درصد است.

