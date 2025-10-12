خبرگزاری کار ایران
جشن «نوخوان‌ها» با عضویت رایگان کودکان در کانون اردبیل برگزار شد

کد خبر : 1698966
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: هم‌زمان با اجرای جشن «نوخوان‌ها» در سراسر کشور، این رویداد روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مدیران استانی، آموزگاران و دانش‌آموزان نوخوان در سالن استاد جعفر ابراهیمی(شاهد) اداره‌کل کانون استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  ملیحه ملک‌زاده‌ فرد در این مراسم اظهار کرد: جشن نوخوان‌ها از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه هم‌زمان با سراسر کشور در مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان نیز در حال برگزاری است.

وی افزود: به یمن هفته ملی کودک، عضویت در کتابخانه‌های کانون برای همه کودکان رایگان است و این عضویت برای نوخوان‌ها که در پایه‌های اول و دوم ابتدایی تحصیل می‌کنند، تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا بتوانند از کتابخانه‌ها برای تقویت مهارت خواندن و روان‌خوانی بهره ببرند.

ملک‌زاده‌فرد با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه از سنین پایه تصریح کرد: کتاب، سرچشمه دانایی و آگاهی است و کودکان با مطالعه می‌آموزند چگونه بهتر فکر کنند و آگاهانه‌تر زندگی کنند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مدارس برای ایجاد عادت به مطالعه در میان کودکان تأکید کرد و گفت: اگر مطالعه به‌صورت روزانه در برنامه کودکان قرار گیرد، آینده‌ای روشن‌تر و آگاه‌تر در انتظار جامعه خواهد بود.

در ادامه‌ی مراسم، مدیرکل کانون کارت عضویت چهار عضو جدید را به‌صورت نمادین به آنان اهدا کرد. 

شعرخوانی، اجرای قصه‌ نمایشی، اجرای موسیقی سنتی، بازی و مسابقه و معرفی کتاب از جمله برنامه‌های متنوع این جشن بود.

در پایان نیز کارت‌های عضویت رایگان برای نوخوان‌های حاضر صادر و به شرکت‌کنندگان هدایایی اهدا شد.

خبرنگار : نسرین آذرکیش
