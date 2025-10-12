ثبت بیش از ۵۸۰ هزار تردد تخلف سبقت غیرمجاز در جادههای اردبیل
رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل از ثبت بیش از ۵۸۴ هزار مورد سبقت غیرمجاز و نزدیک به 6 میلیون تردد با سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان طی ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، امید نسیمی، رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس دادههای سامانههای هوشمند ثبت تخلفات، در نیمه نخست سال جاری ۵۸۴ هزار و ۴۵۹ مورد سبقت غیرمجاز در محورهای استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: محور آستارا–اردبیل با ۱۲۵ هزار و ۴۱۰ مورد، محور اردبیل–سرچم با ۸۳ هزار و ۴۱۷ مورد و محور اسالم–خلخال با ۴۸ هزار و ۵۴ مورد بیشترین میزان سبقت غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند.
نسیمی از ثبت ۱۸ میلیون و۶۵۸ هزار و ۹۲۲ تخلف فاصله طولی غیر مجاز در مبادی ورودی و خروجی استان اردبیل خبرداد و خاطرنشان شد: محور آستارا–اردبیل با دو میلیون و ۴۵۳ هزار و ۷۲۲ تردد غیرمجاز و محور اردبیل–آستارا با دو میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۴۵ تردد در صدر قرار گرفتهاند. همچنین محور اردبیل–نیر با ۸۶۵ هزار و ۴۳۶ تردد غیرمجاز در رتبه بعدی قرار دارد.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان با اشاره به تخلفات سرعت گفت: در مدت یادشده، ۵ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۷۰۳ تردد با سرعت غیرمجاز در جادههای استان ثبت شده که معادل ۸ درصد از کل ترددهای استان اردبیل است.
به گفته وی، میانگین سرعت تردد در محورهای استان ۷۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و محورهای قرهآغاج–بران با ۲۵۶ هزار و ۶۹۴ مورد، جعفرآباد–بیلهسوار با ۱۸۳ هزار و ۵۹۴ مورد و گرمی–بیلهسوار با ۱۶۸ هزار و ۵۱۷ مورد بیشترین تخلفات سرعت را داشتهاند.
نسیمی از رانندگان خواست با رعایت مقررات رانندگی و توجه به هشدارهای ایمنی، از بروز حوادث و خطرات ناشی از سبقت و سرعت غیرمجاز در محورهای استان جلوگیری کنند.
وی فعالیت ۷۴ دستگاه تردد شمار برخط ،۵۴ سامانه ثبت تخلفات سرعت و۴۱ دوربین نظارت تصویری رادر محورهای استان اردبیل یادآور شد و از مردم خواست قبل ازسفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی وترافیکی استان با سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل تماس بگیرند.