برای اولین بار، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظام رتبه بندی تایمز 2026 قرار گرفت

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای اولین بار در نظام رتبه بندی تایمز 2026 قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  محسن ارزنلو، اظهار کرد: بنابر اعلام نظام رتبه بندی تایمز جهانی  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در فهرست دانشگاه های رده 1200-1001 قرار گرفت که این نظام رتبه بندی هر ساله اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر، فهرست به روزشده از آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان را منتشر می کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای اولین بار در نظام رتبه بندی تایمز قرار گرفته است، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند گفت: ظرفیت دانشگاه برای رشد علمی و ارتقاء عملکرد در حوزه های مختلف بالاست و علیرغم همه موانع و چالش ها، می توانیم در سال های آینده به رتبه های بالاتر در این نظام رتبه بندی جهانی دست یابیم.

معاون تحقیقات و فناوری افزود: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای اولین بار به همت امور بین‌الملل دانشگاه در مهرماه سال ۱۴۰۳ در این نظام رتبه بندی ثبت شده است. 

وی با اشاره به شاخص های سنجش این نظام رتبه بندی ادامه داد: این شاخص ها شامل آموزش، کیفیت پژوهش، محیط پژوهش، صنعت و چشم انداز بین المللی است و با توجه به بررسی های انجام شده، تلاش شد در حوزه های موثر، اقداماتی جهت بهبود ارائه عملکرد دانشگاه صورت گیرد و این موفقیت نتیجه تلاش های انجام شده است. 

 ارزنلو بیان کرد: باید در نظر داشت حفظ جایگاه و ارتقاء آن در نظام های رتبه بندی مستلزم برنامه ریزی کلان و ایجاد فضای تعهد و همکاری در همه واحدهای دانشگاه می باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تاکید کرد: این موفقیت مرهون تلاش های فردی و تعهد اعضای هیات علمی و دانشجویان است و ادامه این روند برای سال های آتی موجب ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهانی و گسترش همکاری های بین المللی خواهد شد.

خبرنگار : نسرین آذرکیش
