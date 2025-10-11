خبرگزاری کار ایران
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه اندازی شد
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت با حضور هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،خوش سیما نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرستان ،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه اندازی شد.

به گزارش ایلنا، با حضور هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، خوش سیما نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرستان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه اندازی و فرهاد حسین زاده بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انگوت  معرفی  شد.

خوش نماینده نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی دراین مراسم  از تلاش ها و حمایت های دلسوزانه دکتر هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راه اندازی این اداره و توجه ویژه ایشان به شهرستان محروم انگوت ابراز تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: استقلال ادارات شهرستان از جمله مطالبات اصلی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم همکاری بین بخشی، روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان انگوت با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این مراسم با اشاره به وسعت و گستردگی منطقه و تسهیل در امور بهره برداران منابع طبیعی ایجاد اداره منابع طبیعی در این منطقه بسیار ضروری بود  که با مساعدت نماینده شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان این امر محقق شد و امروز شاهد راه اندازی  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان هستیم 

در پایان این مراسم  طی حکمی از طرف مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان ،فرهاد حسین زاده بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انگوت معرفی شد.   

خبرنگار : نسرین آذرکیش
