اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه اندازی شد

به گزارش ایلنا، با حضور هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، خوش سیما نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرستان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان انگوت راه اندازی و فرهاد حسین زاده بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انگوت معرفی شد.

خوش نماینده نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی دراین مراسم از تلاش ها و حمایت های دلسوزانه دکتر هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راه اندازی این اداره و توجه ویژه ایشان به شهرستان محروم انگوت ابراز تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: استقلال ادارات شهرستان از جمله مطالبات اصلی مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، امروز اداره منابع طبیعی انگوت نیز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم همکاری بین بخشی، روند توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان انگوت با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این مراسم با اشاره به وسعت و گستردگی منطقه و تسهیل در امور بهره برداران منابع طبیعی ایجاد اداره منابع طبیعی در این منطقه بسیار ضروری بود که با مساعدت نماینده شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان این امر محقق شد و امروز شاهد راه اندازی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان هستیم

در پایان این مراسم طی حکمی از طرف مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان ،فرهاد حسین زاده بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انگوت معرفی شد.

